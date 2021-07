Gult lys – skal du gasse på eller bremse opp?

En undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige viser at det er stor forvirring om hva en skal gjøre når grønt blir til gult i et lyskryss. Hele 38 prosent svarer at det er lov å kjøre på gult så lenge en rekker inn i krysset eller over krysset før det blir rødt. I tillegg svarer 20 prosent at det aldri er lov å kjøre på gult.

– Dette er faktisk ikke helt korrekt. Når grønt skifter til gult betyr det at kjørende skal stanse, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding, og legger til:

– Men, hvis du har nådd så langt frem at stans ikke kan skje uten fare, har du lov til å kjøre videre.

Farlige situasjoner

I undersøkelsen svarer 29 prosent at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken fordi de selv eller andre har kjørt på gult lys.

– Dette er et tydelig bevis på at en spiser av sikkerhetsmarginen som skal sørge for at krysset er tomt, og utsetter seg selv og andre for fare, sier Eklo.

Passering i siste øyeblikk kan føre til farlige situasjoner med kryssende trafikanter, særlig hvis du har stor fart gjennom krysset.

Kan få konsekvenser for forsikringen

Å kjøre på gult lys gir ikke nødvendigvis bot, men gir du derimot gass mot krysset for å komme gjennom, kan det resultere i anmeldelse fra Politiet. Kjøring på rødt lys gir en bot på 7250 kroner. Er du i tillegg uheldig å kollidere eller kjøre på noen, kan også forsikringserstatningen ryke.

– Der du opptrer grovt uaktsomt og dette har direkte årsakssammenheng med skaden, har forsikringsselskapet muligheten til å avkorte erstatningen din. Hvor mye erstatningen reduseres, kommer an på hvor graverende saken er, sier Eklo.