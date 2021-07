NAF: Mye kø, venting og irritasjon i sommer

Elbilsalget i Norge er rekordhøyt. Bare i år er det ventet 100.000 nye elbiler ut på norske veier.

Det er svært positivt for målet om å få salget over til nullutslippsbiler innen 2025. Men det skaper også utfordringer på ladefronten.

Ikke minst gjelder det nå på sommeren, når mange skal på tur samtidig.

De siste årene har det blitt bygget ut mye ladeinfrastruktur, blant annet i distriktene. Nå viser nye tall fra NAF at det er langs hovedfartsårene at mangelen er størst.

En ny rapport fra NAF peker nemlig på at det mangler svært mange hurtig- og lynladere langs norske veier.

Snart 400.000 elbiler i Norge

– Langs E18 mellom Oslo og Kristiansand burde det vært 240 flere hurtig- og lynladere enn det er i dag. Mellom Oslo og Trondheim mangler det 118 ladere, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han er kritisk til utbyggingen av ladestasjoner:

– Det virker som om ladeoperatørene ikke helt forstår veksten i antall elbiler. Det er snart 400.000 elbiler i Norge. Denne sommeren kommer det til å bli mye kø, venting og irritasjon ved ladestasjonene, sier han.

Det har kommet mange nye ladestasjoner i Norge de siste årene, men det er også helt nødvendig for å holde tritt med salget av elektriske biler. Denne ladestasjonen befinner seg i Fåvang, i Gudbrandsdalen.

– Regjeringen må ta grep

Stortinget har to ganger denne våren vedtatt å be regjeringen om å ta tak i ladesituasjonen, både i behandlingen av Klimaplanen og Nasjonal Transportplan.

– Dette er en politisk sak, fordi det er et tverrpolitisk mål at innen 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler, i praksis elbiler. Da kan ikke ladeinfrastrukturen bli et hinder for dette målet. Regjeringen må ta grep, og sette seg ned med Statens Vegvesen, Nye veier og ladeoperatørene for å finne ut hva som er flaskehalsen, sier Sødal.

Mangler svært mange

Tallene er publisert i den ferske NAF-rapporten «Skal alle med – må noe skje», om hurtiglading langs norske veier. Tallene her er beregnet ut fra hvor mange elbiler som finnes, hvor mye de kjører, hva de forbruker og hvor ofte eierne sier de har behov for å hurtiglade, fratrukket hvor mange ladere som faktisk finnes i dag.

Så mange hurtig- og lynladere mangler det ifølge NAF langs viktige hovedfartsårer i Norge (alle elbiler, utenom Tesla):

Oslo – Kristiansand: 240

Oslo – Trondheim: 118

Trondheim – Fauske: 106

Kristiansand – Stavanger: 34

Narvik – Tromsø: 33

Stavanger – Bergen: 12

Oslo – Bergen: 0

Fauske – Narvik: 8

IKEA er blant dem som tilbyr lademuligheter mens du handler. Det kan være ekstra smart i sommer, når det er stor pågang på ladestasjonene. Denne laderen ligger ved varehuset på Ringsaker.

Ikke vente til du MÅ

Skal du på langtur med elbil i sommer, er det beste rådet å planlegge i forkant. Ha gjerne flere ladealternativer klare, og ikke vent til du MÅ lade.

Det er det mye bedre å ta høyde for at du kan kjøre videre, hvis det er lange køer og ventetid på de første ladestasjonene du stopper ved.

De siste årene har det blitt bygget ut mange såkalte desinasjonsladere, altså ladere plassert ved steder mange stopper. Dette kan være ved kjøpesentre, hoteller eller for eksempel campingplasser.

Her kan du lade bilen mens du gjør andre ting, dermed slipper du også å være avhengig av de tradisjonelle ladestasjonene.

