Denne Volvoen finnes det bare én av – nå er den til salgs

For de fleste er Volvo ikke akkurat bilmerket man forbinder med eksotiske og unike biler. Til det er de fleste produserte Volvoene for vanlige, for folkelige og alminnelige. De er stor sett basert på fornuft og sikkerhet.

Vår nærhet til Sverige og det faktum at bilene er godt tilpasset nordiske forhold gjør Volvoene vanlige på våre veier. Nesten uansett modell.

Men vil du ha en Volvo ingen andre i hele verden har maken til – ja, da har du en unik mulighet akkurat nå. Bilen er bygget i 1971 og bærer navnet 1800 ESC, men også navnet Volvo Viking har vært brukt om den.

Bilen er en prototype bygget av italienske Coggiola Carrozziere. Den finnes i kun ett eneste eksempler. Vi tipper det var en og annen svensk Volvo-entusiast som satte morgenkaffen i vrangstrupen da denne forleden dukket opp på Blocket.se, den svenske utgaven av vårt eget finn.no.

Det annonseres mange Volvo hver eneste dag på Blocket.se, men akkurat denne er ikke dagligdags. Snarere tvert imot. Denne er helt unik. Faksimile fra Blocket.se.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Ny utenpå – men gammel på innsiden

Bilen var ment som en erstatter en annen stor Volvo-suksess og designbombe, Nemlig Volvo 1800. En bil som tidlig på 70-tallet begynte å bli gammelmodig. Modellen ble dessverre aldri erstattet.

Men noen forsøk ble gjort. Dette konseptet fra Coggiola er altså ett av dem. De presenterte den på den internasjonale bilutstillingen i Paris, høsten 1971.

Bilen som faktisk ble ført i streken av Sergio Coggiola personlig, bød på helt nye linjer. Men 1800 ESC bygger i bunn og grunn på siste generasjon av bilen den skulle erstatte. Akkurat det var ikke spesielt framtidsrettet. Den hadde samme plattform, hvilket også ga samme akselavstand og understell. P1800 hadde jo blitt modernisert og oppgradert underveis og de siste bilene hadde vel strengt tatt mer til felles med 140-serien enn med Amazon som de opprinnelig bygde på.

Det var den etter hvert litt gammelmodige Volvo 1800 som skulle erstattes, men slik ble det ikke.

Rette linjer

Hvilket betød blant skivebremser på alle hjul og ikke minst B20-motor med Bosch D-jetronic bensininnsprøyting. 2-liters motoren bød med det på anstendige 130 hestekrefter. 0- 100 km/t skulle kunne gjøres unna på rundt 10 sekunder. Så man kan jo undres over 1800 i betegnelsen her. Det hadde vært mer naturlig med 2000 om dette henspeilet på motorstørrelsen. Muligens var det for å knytte båndene opp mot nettopp P1800?

Uansett; linjene var helt nye. Borte var de buede formene. Tidlig 70-tall betød ofte minimalistisk design med rette, tydelige linjer og lite krims-krams. Slik også for 1800 ESC. Både utvendig og innvendig. Kanskje med unntak av setene som fikk utpreget italiensk design og ikke akkurat kan beskrives som minimalistiske.

Dashbord og midtkonsoll var strammere. De runde instrumentene var levert av Smiths og er både klassiske og vakre. Dashbord og midtkonsoll har også klassisk layout – også her med rene, tydelige linjer.

Dette var tøft og moderne tidlig på 70-tallet, men under karosseriplatene er bilen like gammelmodig som modellen den skal erstatte. Kanskje var det derfor den ikke ble noe av?

Særegent utseende

Den utstrakte bruken av børstet stål gir det hele et litt kjølig preg. Men det er helt klart tøft.

Selv om bilen hadde samme akselavstand som opphavet, var den lengre. På grunn av fronten som var både lengre og lavere. Frontruta fikk også mye flatere vinkel. Bilens høyde var lik, men taklinjen skråner bakover og fortsetter uavbrutt til bilens bakpart.

Hjulene er også velkjente i Volvo-kretser. Felgene er nemlig "kløver-felgene" som var tilbehørsfelger til 1800 og 140-serien.

Vippelyktene, som er hydraulisk styrt og grillen gir bilen både et tøft og særegent utseende. Det samme smale baklyktene.

Dette var tøft og moderne tidlig på 70-tallet, men under karosseriplatene er bilen like gammelmodig som modellen den skal erstatte. Kanskje var det derfor den ikke ble noe av?

Volvo takket nei

Bilen vakte da også mye begeistring da den ble vist. Det ryktes om ekstatiske tilsander ved standen da bilen ble avduket. Likevel ble 1800 ESC aldri noe av. Volvo takket nei og det ble med denne ene bilen.

Det er nå engang det som skjer med enkelte konsepter. Ofte blir de destruert, eller i beste fall satt på et museum.

Det skjedde ikke med denne bilen. Vi kjenner ikke til hele historien, men de siste årene har den vært i Spania. Der skal den ha blitt fint restaurert og i samme slengen ble den hvite, opprinnelige lakken byttet ut med rød. I Spania finnes bilen fortsatt, står det å lese i annonsen. Tanken på å selge den i Sverige er neppe dum. Det finnes mer enn én Volvo-entusiast der ...

Volvos eget museum ble i 2017 tilbudt å kjøpe bilen, men takket de nei. Prisen var i stiveste laget …

Det er all grunn til å anta at de har fått med seg at bilen er til salgs nå også. Fortsatt til en stiv pris. Den er satt til to millioner svenske kroner. Til gjengjeld får man en bil ingen andre garantert kommer til å få maken til. Like garantert er det at bilen vil vekke enorm oppmerksomhet på ulike treff og utstillinger.

Dette er nemlig Volvoen få vet om, enda færre har sett og nesten ingen har kjørt. Det er kort og godt en helt unik bil, med en morsom og spennende historie som nå selges. Den som bare hadde hatt et par millioner til overs …

