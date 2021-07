Et utvalg fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal er allerede tilgjengelig i Digitalarkivet, melder Arkivverket i en pressemelding.

Interessen for historiske motorkjøretøy er stor i Norge. Gamle biler, motorsykler og lastebiler restaureres til et nytt liv, og særlig om sommeren er mange av dem å se på veiene.

Folk finner igjen bilder av kjøretøy de har gode minner om og deler disse på nettet. Nysgjerrigheten på kjøretøyenes identitet og hvem som har eid de trigges. Også når hverken kjøretøyene eller eierne av de lenger er blant oss.

Men informasjonen om de lever i beste velgående, i arkivene etter myndighetene som i sin tid forvaltet kontrollen med kjøretøyene og med eierne av dem.

Arkivverket opplever stor interesse for disse arkivene. Både ved personlig oppmøte på deres lesesaler og ved skriftlige henvendelser. I år har de derfor startet digitalisering for selvbetjening av disse arkivene. Dette er manuelle registre, som er skapt i tiden før man gikk over til det elektroniske kjøretøyregisteret «Autosys» på 1980-tallet.

Foreløpig har Arkivverket rukket å publisere et utvalg fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, i tillegg til noen få nasjonale registre. Disse finner du nå under emneknaggen «Biler og motorkjøretøyer» i Digitalarkivet.