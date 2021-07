Nå velger nesten alle elbil – bortsett fra én kjøpegruppe

De elektriske bilene fortsetter å fosse frem i Norge. I juni var nesten 65 prosent av alle nyregistrerte personbiler en elbil. Så langt i år ligger andelen på 57 prosent.

Samtidig vet vi at det er en betydelig ordrereserve - på biler som er bestilt, men ikke utlevert ennå.

Kikker vi litt bak tallene, er det også andre interessante aspekter her. Det viser seg nemlig at hele 77 prosent av de som kjøper bilen selv, altså privatkunder, velger elbil.

I næringsmarkedet går overgangen til elbiler betydelig tregere. Bare 37,3 prosent av personbiler registrert her er elbiler. Rundt halvparten av nye biler som selges i Norge, kjøpes av næringskunder, det inkluderer offentlige foretak.

Bedriftene trekker ned

Elbilforeningen er ikke overraskende bekymret over disse tallene:

– Hvis vi skal være i rute for 2025-målet må elbilandelen opp på godt over 60 prosent i år. Det hadde vi vært langt forbi, hadde det ikke vært for at bedriftene trekker ned elbilandelen betraktelig, sier generalsekretær Christina Bu.

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: NTB Scanpix

2025-målet er en politisk beslutning om at det ikke skal selges nye bensin- og dieselbiler her til lands innen dette årstallet. Om dette er realistisk eller ikke, har vært debattert heftig helt siden det ble vedtatt.

Les også: Svenskene skal stenge eldre biler ute fra byene

Toyota er en av mange produsenter som har kommet med elektrisk varebil, dette er deres ProAce Electric.

Mange nye el-varebiler

I første halvår 2021 var markedsandelen for elektriske personbiler altså på 57 prosent. For elektriske varebiler er tallet mye lavere. Selv med et kraftig oppsving i 2020, er elbilandelen blant varebiler bare på 18,8 prosent. Fortsatt velger 80 prosent av varebilkjøperne å kjøpe bil med dieselmotor.

Det skjer til tross for at det særlig det siste året har kommet en rekke nye og elektriske varebiler ut på markedet. Når vi vet at mange varebiler brukes i byer og bynære områder, vil det ha en betydelig lokal miljøeffekt å gå over fra diesel til nullutslipp her.

Av 3.486 nye varebiler i juni, var bare 637 elbiler. Bestselgeren her er Volkswagen Transporter/Caravelle.

Les også: Se hvem som har meldt seg på med el-varebil

Tesla Model 3 har gjort comeback på bestselgertronen og er Norges mest solgte personbil første halvår i år.

– Den nye folkebilen

Den mest solgte personbilen i Norge så langt i år er Tesla Model 3. Priskutt på 50.000 kroner tidligere i år bidro til rekordsalg av denne i juni. Med totalt 6.270 eksemplarer, troner Model 3 dermed på salgstoppen.

På andreplass ligger Toyota RAV4. Denne selges både som tradisjonell hybrid - og ladbar hybrid. Sistnevnte står for rundt 80 prosent av salget her.

– Tesla Model 3 er den nye folkebilen i Norge. Samtidig ser vi at mange nordmenn ønsker større SUV-er og tilsvarende hvor elbil fortsatt konkurrerer dårligere enn for eksempel Toyota RAV4, sier Christina Bu.

LES TESTEN: Lengre fra Tesla kommer du nesten ikke

Dette er bestselgerne første halvår 2021 1. Tesla Model 3: 6.270 2. Toyota RAV4: 5.316 3. Volvo XC40: 4.326 ( 3212 elbiler, resten er ladbar hybrid) 4. Volkswagen ID.4: 4.237 5. Audi e-tron: 3.129

Artikkelen ble først publisert på Broom.no