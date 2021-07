Bare 15 prosent av dem som har opplevd konflikt, sier partene kom til enighet raskt. 20 prosent oppgir at de måtte true med advokat eller trengte juridisk hjelp for å ordne opp. 16 prosent har følt seg truet av bilselger.

Det går frem av en ny, landsdekkene undersøkelse YouGov har gjort på oppdrag for forsikringsselskapet If.

– Vi ser dessverre en del ganger at konfliktnivået etter en bruktbilhandel kan bli høyt, og at det er nødvendig å bruke rettshjelpsdekningen på bilforsikringen for å få juridisk bistand, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Å forhaste seg ved kjøpet, kan bety å kjøpe katta i sekken:

– Mitt råd til bruktbilkjøpere er å få undersøkt bilen grundig ved kjøp og bruke en standardisert kjøpskontrakt. Og så er det selvfølgelig lov å se an bilselger. Aner du ugler i mosen, kan det kanskje være lurt å følge magefølelsen, sier produktspesialist Kenneth Havrevoll i If.

Han mener det er vesentlig å få et overblikk over bilens historikk, altså hvordan den har fulgt servicen, vært til EU-kontroller og om den har hatt skader. Tidligere eiere er også viktig.

– En del synes nok det er vanskelig å finne ut av historikken til bilen. Vi vet imidlertid gjennom en tjeneste for bilhistorikk vi har på nettet, If Bilhjelpen, at når det er enkelt å titte den forrige eieren i kortene, gir det ekstra trygghet for kjøperen, sier Havrevoll.

Han oppfordrer alle til å sjekke serviceheftet og spørre ut eier grundig om skader.