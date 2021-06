Dropper sydenferie – her går salget så det suser

At mange igjen dropper sydenferie og skal holde seg hjemme i Norge i sommer, merkes naturligvis godt hos dem som driver med bobil og campingvogner. Her er det høytrykk, både på salg og utleie.

Fra årsskiftet og fram mot siste uke før ferierushet startet, var det solgt nesten 3.000 nye bobiler og campingvogner her til lands.

Til sammen har salget av nye bobiler og campingvogner økt med 12 prosent fra nyttår og fram til midten av juni, i forhold til samme periode i fjor. Av de 2.933 solgte, er 1.537 bobiler. Målt i prosent, er det imidlertid mest fart i campingvognsalget, som har gått opp med 20 prosent sett i forhold til perioden i 2020.

Det viser ferske tall fra OFV Statistikk.

– Ny optimisme å spore

Fra 1. mars til midten av juni 2020 var pandemi noe helt nytt som rammet hele samfunnet, og salget av både personbiler, bobiler og campingvogner gikk da kraftig ned.

– Ser vi på samme periode i år, har salget av nye personbiler gått opp med nesten 60 prosent. Og salget av nye bobiler og campingvogner har samlet gått opp 12 prosent. Tar vi hele perioden fra nyttår og fram til 13. juni i år, ser vi den samme veksten for bobil og campingvognsalget. Det er ny optimisme å spore, og nå skal mange feriere i bobil eller campingvogn, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Mange campingvogner står parkert på en campingplass hele året. Men det er også mange som reiser på tur med vogn på slep.

Mange kjøper brukt

På samme måte som for personbilsalget er antall eierskifter, altså salget av brukte bobiler og campingvogner, langt høyere enn for nye. Dette taller ligger på 15.446 – hele fem ganger så mange.

– Å kjøpe brukt er et alternativ de fleste velger. Drøyt 6.000 har valgt å kjøpe brukt bobil, mens 9.403 har kjøpt brukt campingvogn, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

I bobilmarkedet er det en kjent sak at mange starter med å kjøpe brukt bobil, gjerne for å finne ut om dette er noe for dem. Blir det klaff, går man så videre til å kjøpe ny og gjerne større bobil. For trefots-syken er ikke noe ukjent begrep her, akkurat som i båtbransjen.

Oslo er på bunnen

Med utgangspunkt i den tidligere fylkesinndelingen, er Hordaland med 309 på fylkestoppen i kjøp av nye bobiler og campingvogner. Deretter følger Rogaland og Trøndelag, med henholdsvis 291 og 288.

Nederst kommer Finnmark med 55, mens kun 59 har kjøpt ny bobil eller campingvogn i Oslo. Salget av nye bobiler alene er høyest i Rogaland med 189, mens Oslo ligger nederst med 22.

– Hvorfor tallet er så lavt i Oslo, vet vi ikke. Én av årsakene kan være at det er langt vanskeligere å finne plass til parkering og oppbevaring av campingvogn og bobil i hovedstaden, enn utenfor storbyen. Mange i Oslo velger derfor kanskje å leie framfor å eie, sier Solberg Thorsen.

De siste årene har stadig flere nordmenn fått øynene opp for bobilferie, det vises godt på salgstallene her.

180.000 registrerte i Norge

Coronapandemi og dermed norgesferie er naturlig nok positivt for salget. Men å feriere i bobil eller campingvogn er på ingen måte noen ny ferieform i Norge. Mange har tradisjon for å forflytte seg med bobil og campingvogn, både her til lands og rundt i Europa.

Til sammen er det det drøyt 180.000 registrerte bobiler og campingvogner i Norge – fordelt på snaut 120.000 campingvogner og litt over 60.000 bobiler. I tillegg kommer alle campingvogner som står uten skilt på faste plasser på campingplasser – gjerne med spikertelt og platting.

Artikkelen ble først publisert på broom.no