Knut hentet campingvogn – ble sjokkert over forbruket

– Vi holdt tillatt hastighet med lille, lette campingvogna. Det vi si 80 km/t på E18, men jeg opplevde at bilen gikk og jaget på altfor høyt turtall, selv om veien var flat. Det speilet seg også i forbruket. Det omtrent doblet seg., sier Knut Pettersen fra Kristiansand.

Forleden dag hadde han og sønnen tatt turen til Svelvik, rett sør for Drammen, for å hente en campingvogn som sønnen hadde kjøpt.

En liten og lett Poletta, som veier rundt 500 kilo. Men hjemturen ble ikke helt som tenkt.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket. Jeg så ikke dette komme – og jeg har kjørt mye rart, sier han.

Gammel råner og trailersjåfør

Knut har ganske nylig kjøpt seg en Toyota RAV4 hybrid fra 2017. Dette var første turen med slep bakpå.

– Bilen er fin som snus den. Det er topputgaven, Executive, med masse utstyr, som løfter en ellers litt traust bil, sier den nybakte eieren.

En eier som beskriver seg selv som godt over middels interessert i bil.

– He, he... Jeg er nok det. Jeg har vært en del av rånermiljøet i hine hårde dager, jeg har holdt på med amerikanske biler, har kjørt motorsykkel, jeg er utdannet bilmekaniker og jeg har 15 år bak rattet i vogntog. Fortsatt har jeg en eldre Volvo 940 i garasjen som jeg skrur litt på, forteller den hyggelige sørlendingen, som nå er i andre halvdel av 50-årene.

Toyotaen ble kjøpt mye på grunn av høy sittestilling, den er jo også kjent for lite problemer og høy driftssikkerhet. Dette med firehjulsdrift var også viktig for Knut. Tilhengerfestet fikk han påmontert ved kjøp.

Har et moment man ikke får utnyttet

– Bilen er behagelig på småkjøring i nærområdet med godt drag ved start, særlig i sport-modus. En veldig god fartsholder sørger for god komfort på lengre turer. Jeg liker også å sette meg inn i bilen – ned i den. Alt i alt er jeg kjempefornøyd både med bil og forhandler.

– Menn i min alder er jo gjerne litt opptatt av ved. Det blir garantert flere turer med tilhenger og med blant annet vedlass, sier Knut.

Dette tross litt blandet erfaring med den første turen med slep.

– Ja, den trinnløse CVT-girkassa merker man lite til ved normal kjøring, selv om den jager litt opp og ned på turtall da også. Men med campingvogn ble den liggende på høyt turtall hele tiden. Litt som en manuelt-giret bli som slurer på clutchen. Man føler liksom at motoren har mer moment som man ikke får utnyttet, forklarer han.

– Det hele er nok konstruktivt betinget. Det kan jo være greit at folk vet om dette. Skal man kjøre mye med tung tilhenger, bør man kanskje velge en annen bil. Utover akkurat dette er jeg ikke redd for å anbefale bilen til andre, Jeg har blitt glad i den tross alt, sier han.

Med denne lette campingvogna bak så ble forbruket på hele 1,2 liter på mila. Mot rundt 0,65 til vanlig. Altså nesten en dobling. Selvfølgelig sjekket den erfarne bilmannen at ikke noen bremser lå på og at vogna rullet lett.

Forbrukstall med tilhenger er ikke oppgitt / testet

– En ting er forbruket, en annen ting at et det er ganske stressende å kjøre på denne måten. Det høres jo tidvis ut som motoren er på vei opp gjennom panseret. På min forrige bil, en Volvo V70 med bensinmotor på 170 hestekrefter, kjørte vi i fjor flere store og tunge flyttelass på henger. Da var forbruket på 0,75. Jeg lurer litt på hva som skjer om man hekter på en tilhenger på 1.600 kilo bak på Toyotaen, undrer Knut.

Vi tok kontakt med Toyota for å få en kort kommentar. De sier følgende:

Forbruk måles i forhold til typegodkjenningstester som har spesielle krav slik at det skal være mulig å sammenligne mellom de forskjellige modellene. I vanlig bruk vil det som regel være avvik fra dette. Forbruket med tilhenger/campingvogn er ikke oppgitt i offisielle tester, og vi har heller ingen erfaringstall for denne modellen til dette bruksområdet.

Våre hybridsystemer er konstruert for å gi et lavt bensinforbruk og lave avgasser ved vanlig bruk. Hvis det hadde vært noe feil med forbruket på denne bilen ville det kommet opp et varsel i instrumentpanelet, og vi antar derfor at alt er i orden teknisk med denne bilen, sier de – og ønsker Knut lykke til videre med RAV4-en.

Kjent campingvogn?

Om noen drar kjensel på campingvogna, så stemmer nok det. Den lille særegne Polettaen, med foliert Gulf-dekor er nemlig Asgeir Borgermoens og «sjefen over alle sjefer» sin gamle vogn. Den har til og med autografen hans på veggen innvendig.

– Den er jo litt morsom, det er sønnen min som har kjøpt den, forteller Knut.

– Vi tok hentingen av den som en guttetur. Det er jo alltid hyggelig å gjøre noe slikt sammen. Den virker til å være i god stand. Den vekker mye oppsikt – folk smiler, ler og gir tommel opp. Flere kom bort og ville se mer når vi stoppet. Poletta-vognene har jo blitt en kult-greie, sier han til slutt.

Knut og kona skal også få låne den, selv om sistnevnte synes den er litt liten. Så det blir nok flere turer med vogn bak RAV4-en, høyt forbruk til tross.

Saken ble først publisert hos Broom.no