– Akkurat nå er etterspørselen etter bruktbil ekstremt høy, mens antall biler som legges ut for salg er minkende. Hvis du vurderer å selge bil er det med andre ord en perfekt tid å gjøre det på, forteller leder for FINN motor, Eirik Håstein i en pressemelding.

Hele handelen på nett



– Med en oppgang i annonser for bruktbil på nærmere 4%, og økning på nærmere 8% i besøk på disse annonsene, forteller det oss at det er selgers marked. Når vi ser på hvor mange biler som faktisk har blitt solgt på FINN i år, så overstiger dette fjoråret, sier Håstein.

FINN har nå fått på plass en kjøpsprosess der du kan gjøre alt fra å signere kontrakt og gjennomføre betaling til å ordne med eierskifte og signere forsikringsavtale i løpet av få minutter. Alle disse stegene ved kjøp og overtakelse av ny bil, gjør prosessen enklere og tryggere. Også for båtsalg finnes en digital kjøpekontrakt på FINN sin markedsplass.

Dieselbiler mest populært

På markedsplassen FINN motor er det Mercedes Benz som er mest søkt på, med BMW like bak og Audi på en god nummer tre. Likevel er det bilmerket som har blitt solgt mest på FINN i år er det samme som i fjor, nemlig Volkswagen.

– Vi ser gjerne en forskjell i hva slags bilannonser folk er inne og titter på, og hva slags bilmerker som faktisk blir solgt, forteller Håstein.

De mest solgte bilmerkene i år er Volkswagen, Toyota, BMW, Volvo, Mercedes Benz, Ford, Audi, Peugeot, Nissan, Skoda.

Håstein forteller at dieselbiler er fortsatt det absolutt mest populære å kjøpe brukt, etterfulgt av bensinbil, elbil og hybridbil.

– Dieselbiler har også vært mer populært i år enn i fjor viser tall fra FINN motor, og det ser vi på tiden det tar å selge. De siste månedene har det i snitt tatt 30 dager å selge en brukt bil på FINN, men hvis du skal selge en dieselbil så tar det kun 26 dager, forteller han.

Stor etterspørsel etter båter

Sommerferie i Norge kom ikke like brått på i år som i fjor, og det viser tallene på interessen for båt også. Det har vært høy aktivitet på båtannonser hele året hos FINN, med oppgang i både annonser og trafikk på nærmere 4%. Akkurat nå er etterspørselen på bruktbåtmarkedet større enn tilbudet og det er derfor selgers marked også her.

Leder for FINN motor, Eirik Håstein, forteller om gode tider for både bruktbil og bruktbåtmarkedet.

– Fritidsbåter og gummibåter er attraktive objekter på bruktbåtmarkedet nå og er lettsolgt. Det kan se ut som at det er noe vanskeligere å selge seilbåt, sammenlignet med andre båttyper som er rimeligere og enklere å bruke for uerfarne båtkjøpere, sier Håstein.

De mest solgte båttypene i år er Skjærgårdsjeep, Daycruiser, Cabincruiser, Gummibåt, RIB, Trebåt/snekke, Seilbåt/motorseiler, Bowrider, Vannscooter, Yrkesbåt/sjark.

Han legger til at snittprisen på de aller fleste båttyper har fått en økning, sammenlignet med 2020, som igjen forteller at det er selgers marked og at markedet derfor har kompensert med høyere priser.

Er det første gang du skal selge en båt, så kan du finne gode tips og digital kontrakt her.

Er du førstegangs båtkjøper, så kan du lese litt om hva som er viktig å huske på her.