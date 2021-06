Går denne i stykker kan det bli veldig dyrt

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, Benny! Jeg har siden januar hatt en feilmelding som sier "Cruise unavailable" i min Audi A3, 2016-modell.

Fikk endelig kommet meg på Audi sitt verksted for å få sett på feilmeldingen. Der fikk jeg beskjed om at det er en teknisk feil på radaren og de må skifte radar og defekt styreenhet.

Dette vil da komme på 29 .994 kroner. Dette er vel ikke noe som jeg skal forvente på en 2016-modell Audi? Fikk beskjed om at dette ville ha gått på garanti, men siden garantien gikk ut i november 2020, er det noe jeg må dekke selv.

Så spørsmålet mitt til deg er: Er dette noe vi kunder bare rett og slett må forvente kan skje på relativt nye biler? Og har du ellers noen tips til hvordan jeg eventuelt kan få ned prisen?

Benny svarer:

Hei. Kjedelig når slike ting skjer. Cruisekontrollen har etter hvert blitt en veldig mye brukt greie for mange bileiere. Flere og flere biler er tilgjengelige med dette, etter hvert, ganske så avanserte utstyret. Med blant annet radarer og kameraer.

Og som alltid – avansert utstyr er dyrt. Dette er også relativt nytt ennå,, noe som ikke akkurat trekker prisen ned.

På en del biler sitter dette også ganske utsatt til. Ofte i grillen eller under støtfangeren. Det er dermed ikke rare smellen som skal til før radarer og kameraer kan gå i stykker. En steinsprut kan være nok. Heldigvis har bilfabrikantene i større grad begynt å montere dette mer fornuftig bak deksler og vinduer.

Så til dine spørsmål. Du lurer blant annet på om dette skal gå i stykker på en 2016-modell. Svaret er jo egentlig nei. Dette er i utgangspunktet ment å vare bilen ut. Men som vi alle vet – ting skjer med biler. Jo mer «mikk-makk» desto flere feilkilder. . En moderne og godt utstyrt bil er satt sammen av rundt 25.000-30.000 deler.

Bilen din har fem års garanti fra den er ny. Er bilen din eldre enn det, gjelder ikke garantien. Så enkelt og så brutalt er det. Det skal også legges til at ingen andre land i verden har så gode garantivilkår som det vi nordmenn har. De fleste andre land har garanti på to eller tre år.

Nå som din garanti i tillegg er utløpt med et halvt års margin, tviler jeg derfor på at det er noe mer å hente. Dette burde du, sett i etterpåklokskapens navn, tatt tak i med en gang feilmeldingen kom opp. Da hadde du nok kanskje vært innafor – uten at jeg kjenner til verken utløpsdato, eller når feilen dukket opp.

Det er også slik at det ikke holder å si i fra om feilen før garantiutløpet. Bilen må også repareres før utløpsdatoen. Så beklager, her kan jeg ikke gi deg det svaret jeg vet du ønsker deg. Men jeg håper jeg kan gi deg noen tips som likevel gjør at du kan slippe billigere unna.

Jeg stusser litt på at du må bytte både radar og styreenhet. Har begge røket samtidig, eller er de to delene en del av et kit? Har ville jeg sjekket litt rundt. Kan man slippe unna med én av delene, vil jeg tro det er penger å spare. Til noen biler finnes disse delene også som uoriginale piratdeler. Det gjelder også til Audi som du har. Sjekk ebay eller amazon.

En annen mulighet er sjekke om disse delene kan kjøpes brukt, fra for eksempel en skadet bil. Her må man bare være pinlig nøyaktig på at man få eksakt riktige deler, slik at de passer om hverandre og «snakker sammen».

En tredje mulighet er å få tak i delene i utlandet, til en rimeligere penge. Kanskje blir verden såpass normal igjen snart også at man kan sette av en dag i ferien, sommer eller høst, for å få fikset bilen. Det er nærliggende å tenke enten Sverige eller Tyskland her. Det bør med andre ord finnes muligheter til å komme ut av dette på en rimeligere måte.

Ønsker deg lykke til med ny radar og håper du får fikset dette på en grei måte - tross alt.