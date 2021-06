Øvelseskjøring gir verdifull erfaring og kan bidra til å senke risikoen for ulykker

når du skal kjøre på egenhånd. Statens vegvesen anbefaler å bruke ventetiden sommeren 2021 på å øvelseskjøre.

Ekstra stor pågang i år

- Til tross for at pandemien gir en rekke begrensninger, har vi gjennomført flere oppkjøringstimer i 2021 enn i 2019 som var siste normalår, sier Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er langt flere som ønsker oppkjøring i sommerhalvåret enn om vinteren. I tillegg har vi MC-oppkjøringer i denne perioden. Det gir lang ventetid for å få oppkjøringstime over hele landet. Pandemien har gjort at interessen blant folk for å få førerkort er høyere enn på lenge.

Øvelse gjør mester

– De som har øvelseskjørt mye, har større sannsynlighet for å bestå førerprøven. Strykprosenten på landsbasis er på 21 prosent. Det viser at det er for mange som kommer til oppkjøring uten å ha øvd nok. Hvis du stryker på oppkjøringen vil det på grunn av den store pågangen gå lang tid før du kan få ny oppkjøring, sier Henning Harsem.

Det beste er å starte trafikkopplæringen med en time hos en trafikkskole allerede når du er 16 år. Den du skal øvelseskjøre med kan også gjerne være med for å få veiledning i å være ledsager videre.

- La trafikkskolen stå for selve opplæringen, og bruk øvelseskjøringen på det som trafikklæreren har anbefalt. Å kontakte en trafikkskole tidlig trenger ikke å bli dyrere, tvert imot kan du spare penger fordi du får med deg mye videre i prosessen, sier Harsem.

Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører minst 140 timer før du kjører opp.

Vis hensyn

Sensorene hos Statens vegvesen hører ofte historier der ungdom som har vært ute og øvelseskjørt har blitt tutet på, ropt etter og opplevd uvettige forbikjøringer.

– Vi har alle vært ferske sjåfører en gang. Har du en bil med rød «L» foran deg, vis hensyn og prøv å sette deg i den uerfarne sjåførens situasjon, sier Harsem.