Dieselsalget stuper – men ett merke går mot strømmen

For ti år siden hadde rundt 75 prosent av alle nysolgte biler i Norge dieselmotor. Så startet nedturen. Dieselsalget har falt kraftig år for år. Og så langt i år er det på såvidt over 5 prosent. Det er historisk lavt.

Tar vi en titt på de ulike merkene, er det solid minus hos nesten alle. Mercedes har for eksempel en nedgang på 56 prosent så langt i år, sammenlignet med fjoråret. Hos Volvo er det 64 prosent ned, mens Nissans dieselbilsalg er ned hele 85 prosent.

Av de 20 mest solgte bilmerkene i Norge, er det bare tre som har økt dieselsalget sitt i år. Mazda har solgt 69 dieselbiler, mot 68 i fjor. Det gir en økning på 1,47 prosent. Ford har økt fra 147 til 170 biler, opp 15,6 prosent.

Fortsetter ikke inn i evigheten

Stian Gihle er PR- og informasjonssjef hos den norske importøren.

Og så har vi ett merke som virkelig har fått fart på dieseibilsalget i år Peugeot øker hele 51,7 prosent, fra 398 til 604 biler. (Nerdefakta: 604 er også navnet på en smått legendarisk Peugeot-modell),

Stian Gihle er PR- og informasjonssjef for Peugeot i Norge. Han har denne forklaringen på årets tall:

– Vi lå litt lavt i fjor, men vi har faktisk hentet det inn igjen, i et synkende marked. Vi vet også at dette ikke fortsetter inn i evigheten, men det er fortsatt en del som vil ha bil med fossil motor, i en eller annen form. Det er jo noen år siden, men dieselbiler har vært svært populært, og det henger fortsatt igjen hos noen.

Les også: Ingen grunn til å ha diesel-skam

Peugeot 5008 er en stor og praktisk familiebil – som fortsatt selger bra i dieselversjon.

Bekymringsløs rekkevidde

Det er særlig én modell som drar lasset her. Store og praktiske 5008 fikk en facelift i fjor og selger svært godt med dieselmotor.

– Hva vet dere om kundenes motiv for å velge diesel her?

– 5008 en romslig familie-SUV med syv seter og som appellerer til kunder som trenger plass og bekymringsløs rekkevidde under alle forhold, sier Gihle.

Les også: Dette er en liten revolusjon for dieselmotoren

Ut med dieselpumpene - og inn med elbilladere. Trenden er klar, selv om det også finnes noen unntak i det norske bilmarkedet.

Hvor lenge varer dieselsalget?

Han legger til:

– Vi har ikke noe banket i stein, men aktive familier med flere barn, flere hytter og båter og som kjører lange avstander er opplagt en kundegruppe. Vi ser også at 5008-salget har tatt seg opp mot sommerferien.

Samtidig som dieselbilsalget har falt, har også flere merker droppet dieselmotor på modellene sine i Norge. Hos enkelte er også dieselalternativene helt borte. I stedet satses det på elbil, hybrider og ladbare hybrider.

– Hvor lenge tror du Peugeot selger personbiler med dieselmotor i Norge?

– Så lenge kundene spør etter det, og det er lovlig, avslutter Stian Gihle.

Artikkelen er først publisert av broom.no.