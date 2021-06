Mange som vokste opp på 70-, 80- og 90-tallet har vært med på bilferie. Vanligvis handlet det om å pakke familiebilen full av bagasje, kanskje en hund eller to – og selvsagt alle familiemedlemmene. Det var nok ikke alle som var like begeistret da sommerferien skulle planlegges, og far og mor nok en gang fant fram NAF-boka og teltet fra innerst på loftet.

Kontrasten til mini-bilferien Leif Magnus (45) og Trine Nøring (45) tok med sine to barn Iver (11) og Sindre (14) på, kan vel knapt bli større.

Hele familien er med på roadtrip arrangert av Vestfold Customs. Familien Nøring har en 2000-modell Chevrolet Corvette cabriolet (C5-generasjonen). Men siden det er en toseter, tar de med seg følgebil – nemlig familie-SUVen Mercedes-Benz ML 350 CDI.

– Det startet med at jeg skulle dra med den ene sønnen min. Men siden begge gutta er blitt veldig bilinteresserte, valgte vi å gjøre det til en familietur, forteller Leif Magnus.

Mye bilkjøring

Fordelt på tre dager får reisefølget med seg flotte veier langs Sognefjorden, krysser flere fjelloverganger og får anledning til å se nærmere på en rekke pittoreske steder. Selve basen for turen er Pers Hotell i Gol.

– Det er virkelig en flott måte å bli bedre kjent med Norge på, sier Trine, som også skryter av en godt organisert tur.

Hun og mannen deler på å kjøre Corvette / ML underveis, slik at begge får sin andel timer bak rattet i sportsbilen.

(Saken fortsetter under bildet)

Sjekk gliset på Iver (11) som sitter i passasjersetet. Her er det noen som koser seg på tur! Bak rattet sitter pappa, Leif Magnus Nøring. Foto: ARS NERBO LIFE OF LARS AS

Piruetter

Men mest moro er kjøringen på flyplassen på Dagali, utenfor Geilo. Her får Corvetten virkelig blåst avgårde i noen dragrace-dueller. Og i enden av rullebanen, blir det også anledning til å ligge litt sidelengs, med både røyk og hjulspinn.

– Akkurat det syntes begge gutta er skikkelig moro. Da kommer de bredeste glisene på oss alle. Det var artig at det ene øyeblikket ble fanget opp av en fotograf. Det er jo forøvrig pedagogisk riktig å gjøre sånt på lukket område, og ikke på vanlig vei, understreker Leif Magnus.

Han har selv vært aktiv i diverse bilmiljøer i hele livet, men med et opphold da barna var små. Nå som de er litt større, varmer det et bilhjerte at begge sønnene også er opptatt av bil. Litt skryt blir det, også.

– Pappa er flink til å kjøre. Det var skikkelig moro, gliser sønnen Iver.

Ikke siste gang

– Det er første gang vi gjør dette, men det blir ikke den siste. Jeg tror vi vil se flere familier som blir med på slike arrangementer framover. Bilmiljøet får gjerne et ufortjent dårlig rykte, men er faktisk veldig inkluderende. Det går fint å ha med seg barna på en slik tur. Her treffer man alt fra advokater til bilmekanikere, men alle har en felles interesse. Ungene er blitt tatt veldig godt imot av alle her og fått sitte på med de bilene de vil.

Med over 40 biler er det vært mye gromt å se på og sitte på med.

Vurderer bilbytte

Corvetten til familien Nøring har en V8-motor på 5,7 liter – og er målt til 384 hestekrefter på bakhjulene. Til å være en 21 gammel bil, er den med andre ord riktig så sprek.

– For meg var det helt avgjørende å få tak i en C5-generasjon av Corvette. Jeg elsker det karosseriet. At akkurat den bilen jeg endte opp med har vunnet NM i bilstereo i sin klasse tre ganger – og har en andreplass til EM, var en ren bonus. Men det er jo fint med litt ordentlig lyd, også.

Han synes det er litt leit at motorer nedskaleres eller blir elektrisk på alle nye biler.

– For meg var det avgjørende med V8-motor. Det er viktig å ta vare på historien, også. V8-ere er noe helt spesielt. Men nå vurderer vi å bytte denne i en entusiastbil med fire seter, så slipper vi følgebilen, neste gang.

Saken ble først publisert hos Broom.no