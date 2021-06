De har fått en pangstart i Norge – her avslører de neste modell

En av de største bilnyhetene det siste året kommer fra svensk/kinesiske Polestar. Da med den andre modellen derfra, som enkelt og greit heter, 2.

Det er en bil som mange nordmenn, i kjent elbil-stil, ventet på. Den har i løpet av bare ett år på markedet blitt et vanlig syn på norske veier. Selv om det har vært noen tekniske utfordringer på veien, snakker vi om en skikkelig pangstart for Polestar.

Men bilmerket, med røtter i Volvo, stopper ikke opp der. Snarere tvert imot – det gires opp og gis gass …

Allerede nå avslører de litt om sin neste modell. En bil som bør passe det norske folk som hånd i hanske. Tredje modell ut, som logisk nok har fått modellbetegnelsen 3, er nemlig en SUV. Biltypen vi nordmenn elsker over det meste annet. Den kan også bli et fint supplement til dagens Polestar 2.

Kommer neste år

Ikke skal den være så langt unna heller. Produksjonsstart er i løpet av 2022.

Nykommeren skal også produseres i USA. Nemlig ved Volvos produksjonanlegg i Ridgeville som åpnet 2018. Noe som understreker de tette båndene mellom de to bilmerkene.

Dette vi gjøre det store og viktige USA-markedet til et hjemmemarked, og ikke et eksportmarked for Polestar.

– Med produksjon i USA reduseres både leveringstider og miljøpåvirkningen som skyldes at biler nå ikke trenger å transporteres mellom kontinenter. Den lokale produksjonen vil også ha en positiv innvirkning på prisen, sier Dennis Nobelius, sjef for Polestar i pressemelding.

Vi nordmenn og resten av Europa vil fortsatt få våre Polestar-biler levert fra Kina.

Ledene innen autonomi

Tekniske detaljer om nykommeren er det sparsomt med ennå. Men Polestar 3 debuterer som den nye generasjonen av elektriske biler bygget på arkitekturen til Volvo Car Group, designet helelektrisk fra bunnen av.

Den elektriske SUV-en vil ha ledende tilkoblingsmuligheter basert på Googles infotainmentsystem, Android Automotive OS. Bilen vil også inkludere det beste innen autonome sikkerhetsfunksjoner. Det sier Polestar selv.

Byggestart av Polestar 3 vil være samtidig i både USA og Kina. Vi i Broom kommer tilbake med flere nyheter og detaljer rundt nykommeren så snart det er tilgjengelig.

Saken ble først publisert hos Broom.no