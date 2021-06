I starten var de små og ble som regel styrt med knapper eller hjul. Så begynte skjermene i bilene våre å vokse – og tok over stadig flere funksjoner.

Mange ble også trykkfølsomme. Bilprodusentene gledet seg over at de kunne rydde bort knapper, I stedet trykker du bare på skjermen, for alt fra å styre temperatur, til å skifte radiokanal eller legge inn destinasjon på navigasjonen.

Nå er dette vanlig på nesten alle nye biler. Men medaljen har også en bakside. Nemlig at skjermene drar oppmerksomhet fra det du egentlig skal gjøre når du sitter bak rattet: Å kjøre bil.

Mange andre forstyrrelser

Nå viser det seg at halvparten av norske bilister har opplevd at den interaktive skjermen har tatt oppmerksomheten bort fra kjøringen, en betydelig forverring fra i fjor.

– Når halvparten av bilistene har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det alvorlig. Dette kommer i tillegg til mange andre forstyrrelser som mobilbruk, bruk av sosiale medier og selfies bak rattet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen (TSF).

Gjensidige og TSF har gjennomført en undersøkelse rundt dette, med hele 3.500 bilister. Den viser at en fjerdedel av de som har blitt forstyrret av skjermen har opplevd farlige situasjoner på grunn av det.

GPS-bande går etter ett bilmerke

Førte til ulykke eller uhell

Halvparten av norske biler har trykkfølsom infotainmentskjerm.

– Dessverre har bilkjøring ikke blitt et fristed der man kobler ut bruk av skjermer, mobil, nettbrett og annet, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige.

Fire av ti av de som har opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner på grunn av interaktiv skjerm, mener det førte til ulykke eller uhell. Regner man om til alle som kjører bil utgjør dette tre prosent.

Ikke så smart å stole på navigasjonen – se hvordan dette gikk

Slutte å virke i fart?

Tesla har forandret mye i bilverdenen – også størrelsen på skjermene i bilen. Deres Model S flyttet grensene her da den kom.

Brooms bilekspert Benny Christensen mener bilprodusentene på mange måter har tatt seg litt til rette på dette området, uten at myndighetene har fulgt med:

– Utviklingen har gått veldig fort, ganske sammenlignbart med det som har skjedd med mobiltelefon i bil de siste tiårene. Lenge var det bare forbud mot å prate i telefonen, mens stadig flere brukte den til mye mer. De store infotainmentskjermene styrer nå de fleste funksjonene i bilen. Skal du bruke dem mens du kjører, er det nesten umulig å unngå at det ikke tar fokus bort fra veien foran deg. I tillegg vet vi at enkelte funksjoner kan kreve mye trykking og flere operasjoner, sier Benny.

– Hva tror du vil skje på dette området?

Denne skjermbonanzaen finner vi hos den kinesiske elbilprodusenten Byton. Her er det MYE som kan ta oppmerksomheten bort fra veien.

– Det vil overraske meg om det ikke kommer lovpålagte regler om bruken. For eksempel at mange funksjoner slutter å virke når man er oppe i fart. Kanskje også at de mest vanlige blir mulig å bruke igjen, uten å trykke på skjermen. Her jobbes det nok intenst med å finne løsninger. Enkelte bilprodusenter har også kommet langt med stemmestyring og såkalt« gesture control», altså håndbevegelser som styrer ulike funksjoner. Dette gjør mange ting enklere, samtidig som man slipper å se på skjermen og treffe små «knapper» for å få gjort det man vil. Med andre ord: Det er en rivende utvikling her - som gjør at dette nok kan se ganske annerledes ut om bare noen år, mener Benny.

Råkjører for å «slå» GPS-en – det kan gå virkelig galt

Betydelig problem: Flere menn (30 prosent) enn kvinner (21 prosent) har opplevd at det har ført til ubehagelige eller farlige situasjoner å bli forstyrret av skjerm.

42 prosent blant personer mellom 18 og 29 år og 42 prosent for 30 - 39 år oppgir at de har opplevd noen ubehagelige eller farlige situasjoner.

100.000 bilister har opplevd trafikkuhell på grunn av trykkfølsom skjerm.

Bruk av interaktive skjermer kan ha forårsaket skader for mer enn 1 milliard kroner viser statistikk over skadeforsikring.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.