Politiet kan få nytt våpen for å ta råkjørerne

Utrykningspolitiet (UP) har i mange år hatt utstyr som måler gjennomsnittshastigheten til biler de ligger bak.

I tillegg benyttes tradisjonelle fotobokser og laserkontroller langs veien, for å oppdage fartssynderne her til lands.

Nå jobbes det med å skaffe enda et «våpen» for å oppdage råkjørere.

Måler motgående biler

Allerede i løpet av året skal politiet ferdigstille en avtale om nytt måleutstyr i bilene sine.

Et helt nytt kamera, som kan måle hastigheten på motgående biler, er blant utstyret som vurderes. Dette systemet leser i tillegg skiltene på motgående biler, og kan varsle om ubetalt årsavgift eller forsikring.

Sverige er allerede i gang med å fase inn dette i sine politibiler. Så får vi se om dette blir en standard også i Norge.

Det er tidligere sjef for UP, nå fagdirektør i Politidirektoratet, Runar Karlsen, som jobber med disse sakene akkurat nå.

Politiet jobber nå med å finne nyere og mer effektivt utstyr for å fange opp råkjørere på norske veier. Foto: Scanpix

360-kamera

– Vi har god kontakt med våre kolleger i det svenske politiet og ser hvilket utstyr de nå går til anskaffelse av. Å kunne måle farten på møtende biler og overvåke hele området rundt politibilen med et kamera, høres ut som smarte løsninger, sier Karlsen til nettsiden Dinside, og legger til:

– Om vi kommer til å gå for akkurat dette utstyret i norske biler, er ennå ikke bestemt. Vi jobber nå med å sjekke hva som finnes av tilgjengelig utstyr i hele Europa.

Et annet utstyr som er under vurdering, er et nytt 360-kamera, som altså overvåker trafikkbildet 360 grader.

Målet er at politiet har avklart hvilket nytt måleutstyr som skal innføres, i løpet av høsten.

Antallet bilførere som ble knepet for å ha kjørt for fort på norske veier i fjor, økte kraftig fra året før. Foto: Scanpix

Artikkelen ble først publisert på Broom.no