Dette har du mest grunn til å frykte når bilen skal på EU-kontroll

Årlig blir det utført rundt 1,3 millioner EU-kontroller, eller Periodisk kjøretøykontroll (PKK), som det riktige navnet egentlig er, på norske biler.

Denne ordningen ble innført i 1998. For biler under 3.500 kilo er første kontroll etter fire år fra bilen var ny. Deretter er det kontroll hver annet år. Selve kontrollen er lik i alle EU- og EØS-land. Hva som kontrolleres har blitt endret underveis, og inneholder flere punkter nå enn tidligere.

Ikke helt uten grunn er denne kontrollen litt fryktet av en del bileiere. Den går nemlig ikke alltid like bra. For i nesten halvparten av tilfellene forlater bilene verkstedet med én eller flere mangler avmerket på kontrollskjemaet.

Feil på bremsene er det vanligste

Det kan synes høyt. På den annen side – det viser at kontrollen fungerer som tiltenkt for å få en tryggere og sikrere bilpark

For når feil og mangler oppdages, må de også repareres før bilen godkjennes. I motsatt fall blir det bruksforbud.

Topp 10: Feil på EU-kontroll 1. Bremsetromler og skiver: 14,9 % 2. Hovedlykter – innstilling: 11,26 % 3. Park- baklys og kjørelys: 9,34% 4. Fjærer og stabilisator: 8,92% 5. Driftsbrems, ytelse: 8,31 % 6. Opphengskuler og foringer: 8,1 % 7. Feil på bremserør: 6,5 % 8. Bremsebelegg: 5,05 % 9. Eksosrør og lyddemper: 4,9 % 10. Styremekanisme: 4,22 % Kilde: Statens vegvesen

På den måten sikres det at bilparken holder teknisk- og miljømessig høy standard. Viktigheten av det forstår alle.

Statens vegvesen har nå publisert en oversikt over de vanligste feilene som gjør at norske biler ikke blir godkjent.

Feil på bremsene er det man kan frykte aller mest å få mangel på. Så følger feiljusterte lys og defekte lyspærer, før fjærer og stabilisatorer i hjulopphenget.

Les også: Nå kan flere legendariske bilmerker forsvinne

Ikke overrasket

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv en fortid som bilmekaniker. Han mener EU-kontrollen har hatt stor betydning for å gjøre den norske bilparken bedre.

– Absolutt. Før denne kontrollen kom, kunne man i prinsippet kjøre rundt i svært trafikkfarlige biler. Den eneste risikoen var å bli stoppet i teknisk kontroll langs veien, og sjansen for det var ganske liten. Nå må bilene inn til kontroll annet hvert år. Dropper man å gjøre det, tar det ikke lang tid før det kommer begjæring om avskilting, sier Benny.

– Hva tenker du om topp 10-listen om feil fra Statens vegvesen?

– At bremsefeil er det mest vanlige, er ingen stor overraskelse. Dette med salting av vinterveier og rust på bremseskiver og bremseklosser som setter seg fast, er et kjent problem for svært mange bileiere, mener han.

– Defekte lyspærer og feiljusterte lys overrasker litt mer. Det er ganske enkelt å sjekke selv. Det bør man faktisk gjøre før bilen leveres til kontroll.

Les også: Én ting skal du ikke gjøre etter å ha spritet hendene...

Svak nedgang i antall feil

Hjuloppheng og forstilling er også en gjenganger på mange norske biler. Slik har det også vært tidligere. Det kan kanskje skyldes at norske veier tidvis ikke holder god nok standard og at slitasjen på disse komponentene blir stor.

– Det som er gledelig, er at selv om antallet kontrollpunkter økte fra 85 til 150 i 2019, har faktisk andelen av biler som ikke har blitt godkjent vist en svak nedgang. Riktignok ikke mer enn et par prosent, men med langt flere kontrollpunkter, tar jeg det som et tegn på at den norske bilparken har blitt i bedre stand, sier Benny.

– Dette med EU-godkjent bil er også en sikkerhet når man skal kjøpe og selge bil?

– Så absolutt! En relativt fersk EU-godkjenning gir ekstra trygghet både for selger og kjøper. Det betyr ikke at bilen er feilfri, men det gir en god indikator på at det sikkerhetsmessige er i orden.

– Men det er ikke det samme som service, så oljeskift og bytte av andre viktige service-deler som skal til for at bilen skal være driftssikker, må man gjøre i tillegg. Det er derfor viktig at dette med kjøretøykontroll og service ikke blandes sammen, sier Benny helt til slutt.

Les også: Se hva som snart blir elbil

Artikkelen ble først publisert på Broom.no