Nå opplever mange ufin og farlig oppførsel fra bilistene

Med sommeren kommer veiarbeid som ikke kan gjøres på andre tider av året. Samtidig øker trafikken.

Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien. Det kan sette veiarbeidernes liv i fare.

Nå ber veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen og direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, bilistene om å skjerpe seg.

– Det skjer dessverre alt for ofte at veiarbeidere blir kjeftet på, vist fingeren til, sneiet borti og til og med påkjørt av irriterte bilister, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Og Julie Brodtkorb følger opp:

– Flere av våre medlemmer opplever ofte ubehagelige situasjoner langs veien. Særlig i oppstarten av anleggsperioden. Når kjøremønsteret blir forandret for bilistene, da ser vi at risikoen er størst for at noe kan skje. Å sette ut det første skiltet om veiarbeid, kan være risikofylt.

Alle skal hjem

– Alle de som er der for å gjøre veiene tryggere og bedre så vi får en enklere reisehverdag, skal komme trygt hjem til sine når arbeidsdagen er over. Husk på det neste gang du irriterer deg over at du må kjøre litt saktere eller vente på grønt lys eller en ledebil, sier Ingrid Dahl Hovland, i en pressemelding.

Bare for trafikkdirigering og veimerking er det registrert om lag 300 uønskede hendelser siden 1. januar 2020 og frem til juni 2021. Tallet er hentet fra Statens vegvesens register for uønskede hendelser.

Av disse 300 er flere av hendelsene svært alvorlige. I fjor ble blant annet tre trafikkdirigenter påkjørt mens de var på jobb. To av hendelsene var så alvorlige at det ble registrert personskade.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen (t.v.) og direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, ber bilistene ta hensyn til de som jobber ute på veien. (Foto: Statens vegvesen/Bård Gudim)

Ble påkjørt bakfra

En av de mest alvorlige hendelsene er denne:

Ved dirigering på E18 sto dirigent i veibane og stoppet trafikk fra sin side. Bak dirigenten kom det en sjåfør som kjørte ned dirigenten bakfra. Dirigenten ble truffet i leggene og fløy i luften før han landet på panseret og inn i frontruten.

Frontruten knuste i sammenstøtet. Dirigenten var ved bevissthet og ambulanse ble tilkalt. Trafikkdirigenten ble fraktet til sykehuset.

Denne hendelsen fra juni i fjor resulterte i personskade på trafikkdirigenten og sykefravær.

Asfaltarbeid er en gjenganger på sommeren, da kan det fort oppstå forsinkelser.

Andre eksempler på farefull ferdsel når det pågår arbeid langs veien:

Mai 2020, rv. 35 ved Hønefoss: Bilist ignorerte stoppspak og kjørte rett forbi. Vårt mannskap fikk stoppet bilen og sjåføren ble forbannet. Han satt inne i bilen med vinduene oppe og bannet mens han tok bilde med mobilen. Ubehagelig opplevelse.

Juni 2020, rv. 7 Vestland: En personbil med henger foretar en veldig stygg forbikjøring i en venstresving og med bil imot. Kun andres oppmerksomhet gjør at det går bra. Ellers er det mange vogntog som passerer oss i høy fart uten å sette ned farten. Dette er et problem som bare blir verre.

Juni 2020, E6 Dombås: Biler kjører på feil side i rundkjøringen i motgående kjørefelt for å komme forbi ventende biler. Mannskapet stopper flere biler og får dem til å rygge. Sjåførene reagerer med sinne.

Mars 2021, E39 Trøndelag: Da trafikkdirigent hadde gitt klarsignal, begynte en personbil å kjøre forbi noen lastebiler foran seg i høy hastighet inni arbeidssonen. Trafikkdirigent på motsatt side måtte hoppe unna for å unngå å bli påkjørt. Det kunne ha gått ille om dirigent ikke hadde vært oppmerksom.

Mai 2021, rv. 3 Elverum: Det ble dirigert trafikk da en personbil bestemte seg for å kjøre forbi vår dirigent i høy hastighet og kjøre rett gjennom oppsatt bom. Oppleves som ubehagelig og farlig for vår mann

Husk når du kjører gjennom et veiarbeidsområde: Vær tålmodig og vis hensyn

Følg skilting

Følg trafikkdirigentenes signaler

Vent på grønt lys

Følg ledebilen

Følg generelle trafikkregler – de gjelder også i et vegarbeidsområde

