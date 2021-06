På hjemvei med bruktbil - så falt det ene hjulet av

Bilsaker kommer på klagetoppen hos forbrukermyndighetene hvert eneste år. Ikke så rent få saker ender opp i Forbrukerklageutvalget, fordi det ikke har vært mulig å komme til enighet via forbrukertilsynet. Med store antall brukte biler som selges som de står, er det kanskje ikke så rart at konfliktnivået kan bli ganske høyt.

Når påstand står mot påstand, og den ene parten krever en erstatning den andre parten på ingen måte vil gi, er det dags for å ty til juridisk fagkompetanse. En av dem som har gjort bilsaker til et spesialfelt er Advokatfirmaet Teigstad i Oslo.

Eirik Teigstad er daglig leder og etablerte selskapet i 2015. Siden har veksten vært solid.

Jobber mest med bilsaker

– Fra starten jobbet vi mest med personskadesaker og voldsoffererstatning. Vi hadde nettsiden biladvokat.no allerede da, men det var ikke noe fokusområde den gangen.

– Hvor mye av firmaets kapasitet er dedikert bilsaker i dag?

– Etter hvert som vi har vokst og blitt flere advokater, har vi satset mye mer på bil- og båtsaker gjennom dette nettstedet.

– Hos oss får advokatene velge litt selv hvilke rettsområder de vil spesialisere seg på, og nå har det blitt slik at tre–fire av advokatene trives godt med å jobbe med slike saker, gjerne ved siden av et annet rettsområde. Og som følge av økt oppdragsmengde, utvider vi nå ytterligere, forteller Eirik Teigstad til Broom.

Halvstudert bilmekaniker

– Hvorfor satser dere spesielt på bilsaker?

– Det omsettes flere hundre tusen biler, båter og motorsykler hvert år her i landet. Mange av disse selges som de står, og så oppstår det for eksempel motorhavari i etterkant av overtakelsen. Selgeren setter seg kanskje fullstendig på bakbeina, og viser til at bilen ble solgt «som den står». Da sier det seg selv at det blir en del konflikter.

– Ligger det en liten bilinteresse i bakgrunnen her også?

– Ja. Selv har jeg kanskje en litt uvanlig bakgrunn, ettersom jeg er halvstudert bilmekaniker. I tillegg har jeg hatt noen gamle biler, båter og motorsykler privat som det har vært mye trøbbel med, smiler han.

Utbedring på garantien

– Er det spesielt bruktbilhandel som oftest skaper problemer?

– Ja, mye handler om motorhavari, girkasse- og clutchproblematikk, rust og rekkeviddeproblemer.

– Det forekommer også nybilsaker, men de har som regel garantidekning, og det meste blir utbedret på den. Det hender noen vil heve et nybilkjøp, men da har det ofte vært svært mye problematikk og mange verkstedopphold. Det kan også virke som at forhandlere av nybiler er mer villige til å komme til enighet fremfor å havne i en rettslig prosess.

Rettshjelpdekning

– Er terskelen så lav at «alle» kan ty til juridisk bistand dersom det oppstår en konflikt knyttet til for eksempel bruktbilkjøp?

– Det blir jo en egenandel til advokatsalær, selv om man har rettshjelpsdekning i bilforsikringen. Dersom det er snakk om småfeil, eller for eksempel heving av kjøp av en eldre bil til veldig lav verdi, så pleier vi å råde til å forsøke å ordne opp selv ved hjelp av forbrukermyndighetene.

– Vi tilbyr også en lavere timesats i sakene før en tvist er etablert, og ofte vil jo saken løses på dette stadiet. Rettshjelpsdekning gjelder ikke før det er en såkalt tvist, forteller Eirik Teigstad.

Forhjulet falt av

Han bekrefter at det er mange slags saker som kan dukke opp på området bil. Han som mistet et hjul på hjemveien med nyinnkjøpt bruktbil er et eksempel på dette.

Det var en trønder som hadde funnet sin «nye» bil hos en forhandler i Viken, og bega seg på hjemvei med bilen. Det gikk bare sånn passe. Omtrent midtveis falt det venstre forhjulet rett og slett av, og følgen ble skader på karosseriet også.

Erstatning: 30.000 kroner

Bilen var kjøpt for 60.000 kroner, og den uheldige bilkjøperen reklamerte med den begrunnelse at det måtte kunne forventes at bilens hjul satt fast! Han klaget også på at det manglet innvendig speil, refleksvest og varseltrekant. Han krevde at kjøpet ble hevet – eller at selger dekket utgiftene til reparasjon av bilen.

Bilforhandleren avviste alle krav, og etter diverse frem og tilbake uten enighet, endte saken til behandling i Forbrukerklageutvalget. Bilkjøperen hadde fremsatt et krav som totalt var i overkant av kjøpesummen for bilen – drøyt 61.000 kroner.

Forbrukerklageutvalget bekreftet at det «anser det som påregnelig at det kan oppstå skader på bilen hvor hjulet faller av under kjøring, men er i tvil om tapets størrelse i foreliggende sak var noe en med rimelighet kunne ha forutsett.»

Utvalget endte med å fastsette erstatningen til 30.000 kroner.

