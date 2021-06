Med SecuriAlert kan du ganske enkelt - fra en app på mobiltelefonen - få beskjed dersom noen forsøker å åpne en dør eller få tilgang til bilen din med en klonet nøkkel.

Aktiveringen kan enkelt skrus på eller av fra mobiltelefonen din.

– Enten bilen står på en parkeringsplass mens du gjør innkjøp eller i en mørk gate om natten - er du mest sannsynlig opptatt av bilens sikkerhet. SecuriAlert er en av Fords mange nye tilkoblede tjenester. Målet er å gi kunden rask beskjed om noe skjer med bilen når de ikke kjører den eller er i nærheten av den, sier Richard Bunn, Director of Retail Connectivity Solutions, Ford Mobility i Ford Europa, i en presemelding.

Gjøres tilgjengelig med trådløs oppdatering

Tidligere i år lanserte selskapet den samme tjenesten for nyttekjøretøy. Nå blir den via en Over The Air-oppdatering (trådløs oppdatering via nettet) også tilgjengelig for Ford personbilkunder som har FordPass Connect-modem og FordPass-app på sin mobiltelefon.

Når SecuriAlert er aktivert får du informasjon i appen når en alarm har gått og hvorfor den er utløst. Du kan også se bilens sist kjente lokasjon.

Hvis noen forsøker å åpne en dør med en nøkkel når systemet er aktivert – noe som vanligvis ikke ville utløst en vanlig alarm – så vil SecuriAlert sende en alarm. Dette kan være spesielt nyttig dersom noen forsøker å komme seg inn i en bil med en klonet eller stjålet nøkkel.

Når bileierne kommer tilbake til bilen, typisk når de skal kjøre på jobb om morgenen – slår de ganske enkelt av SecuriAlert-systemet via FordPass-appen.

I fjor gjorde Ford sine tilkoblede tjenester gratis for alle kunder i hele Europa. De annonserte også nylig et partnerskap med andre bilprodusenter for å kunne dele data for å advare bilister mot farer på veien foran dem.