Leverte bilen på verksted – ble kjørt i 140 km/t i 70-sone

Leste du Broom-saken om han som kjørte for fort med lånt bil – og ble avslørt av en app på bileierens telefon? I dette tilfellet var det et lån innenfor familien, og uten mer alvorlige følger enn bilførerens hakeslepp da bileier Benny ringte og minnet om fartsgrensen.

Hakket mer alvorlig blir det når verkstedansatte bruker kundenes biler til råkjøring, slik en Broom-leser i Oslo forteller om.

Han har høstet flere dårlige erfaringer på dette området, og viser til to konkrete tilfeller på Ringerike og i Oslo. Ved flere anledninger ble hans bil kjørt i opptil 140 km/t i 70-sone, og opptil 120 km/t i 60-sone - mens han trodde bilen sto forsvarlig parkert på verkstedet.

Les også: Rekordbeslag av førerkort for grov råkjøring

Totalt uansvarlig og respektløst

– Bilen var en 2007-modell Volvo XC90 med 185 hk motor. Det de som tyvlånte bilen ikke var klar over, var at den GPS-styrte Defa-alarmen har en funksjon for fartsovervåking med varsling – og det samme hadde jeg i et dashbordkamera. I begge tilfeller - og ved et par anledninger til – fikk jeg varsel på mobilen med opplysning om hastighet langt over det tillatte, sier mannen, som vil være anonym.

– Jeg synes dette er totalt uansvarlig, og veldig respektløst overfor bileier, som har overlatt bilen til verkstedet med tro på at den blir tatt godt vare på og at nødvendig prøvekjøring gjøres seriøst og innenfor fartsgrensene, sier han.

Mye elektronikk lønte seg

– Ved en anledning fikk jeg melding om 104 km/t i 60-sone, og ringte straks til Oslo-verkstedet som hadde bilen til service. «Hvor er bilen,» spurte jeg, og fikk til svar at den «sto på verkstedet».

«Nei,» svarte jeg, «den kjørte nettopp i ...veien i 104 km/t i en 60-sone.» Siden jeg kunne dokumentere både tid og sted, måtte han gi seg, men reaksjonen var at han bare ble grinete, og ikke svarte mer enn et lunkent «jeg skal gi beskjed om at de ikke må kjøre så fort.»

Det virket ikke som om det betydde noe for ham at jeg risikerte å bli hengt ut som råkjører, sier Oslo-mannen.

Han har alltid hatt mye elektronikk i bilene sine, og det fikk han god bruk for i disse tilfellene.

Hvis bilen blir stoppet i fotoboks, er det eier som får tilsendt boten,. Foto: NTB Scanpix Foto: Kyrre Lien / NTB

140 km/t i 70-sone

– Ja, med full dokumentasjon av hvor bilen er til enhver tid, er det ikke mulig for useriøse verksteder å vri seg unna fartsovertredelser som disse.

Det er en alvorlig uting at verkstedansatte tar seg til rette med kundebiler slik jeg har opplevd flere ganger. Det finnes sikkert mange andre som deler denne erfaringen, og noen har kanskje opplevd verre ting enn meg. Skjønt jeg synes jo at 120 – 140 km/t i 60- og 70-soner er alvorlig nok. Slik fart betyr at førerkortet ryker om man blir tatt.

Tom tank ut fra verkstedet

– Det bekymrer meg også at kjøringen kan bli lagt merke til, og bilnummer lagret av politiet for senere oppfølging fordi «han her ser ut til å være hard på gassen,» sier han videre.

– Jeg ønsker absolutt ikke å få noe rykte som råkjører, understreker han.

Mannen har ved flere anledninger klaget til de aktuelle verkstedene på mail. Her er et utdrag fra en slik mail:

«Men jeg synes ikke noe om at det blir drevet råkjøring med bilen min, tre ganger ringte telefonen min fordi farten var over 120 km/t.

«Og bilen ble levert med full tank, kom tilbake med tom tank som de andre gangene dere har hatt bilen inne til service. I tillegg har det påløpt bompenger.»Og bilen ble levert med full tank, kom tilbake med tom tank som de andre gangene dere har hatt bilen inne til service. I tillegg har det påløpt bompenger.»

Artikkelen er først publisert av broom.no.