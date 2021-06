Unik mulighet – men du må kjøpe alle tre

Det er ingen tvil om at Aston Martin DB5 er en av sportsbilhistoriens mest ikoniske modeller – og sannsynligvis den mest ikoniske britiske bilmodell gjennom alle tider. Bilen ble udødeliggjort gjennom James Bond-filmene, og har siden vært samlermodeller som går for skyhøye priser når de en sjelden gang omsettes.

Nå inntreffer en slik sjelden anledning, og hold deg fast: Ikke mindre enn tre Aston Martin DB5 bys ut for salg – en Coupé, en Convertible og den eneste Shooting Brake som ble bygget.

Bilene kan kun kjøpes samlet og har en prislapp på drøyt 50 millioner kroner. Og det er før noen begynner å gi bud.

Én «stasjonsvogn»

Alle tre er av den raske Vantage-modellen, som det ble bygget bare 66 eksemplarer av totalt. 60 av disse var den legendariske Coupé-modellen som tjente James Bond så trofast, fem var Convertible (cabriolet) og så var det altså én «stasjonsvogn» Shooting Brake.

Det er Aston Martin-spesialisten Nicholas Mee & Co som er selger, og som nylig viste trekløveret samlet under det årlige London Concours-arrangementet. Dette inngår som del av Concours of Elegance, som er en enestående, årviss presentasjon av berømte klassiske bilmodeller.

En Aston Martin DB5 Vantage som stasjonsvogn! Men det ble bare bygget denne ene i 1965. Foto: TIM SCOTT

0-100: 6,5 sekunder

Aston Martin DB5 var en videreutvikling av DB4 Serie V med tallrike oppgraderinger av design og styling – og et løft på kjøreegenskaper. Motorvolumet var økt fra 3,7 til 4,0 liter, noe som i utgangspunktet ga en effekt på 282 hk.

Vantage-modeller – som trekløveret som nå er for salg – hadde 40 hk ekstra, og leverte 322 hk. For Vantage betød dette 0-100 km/t på 6,5 sekunder, noe som selv i dag er ganske raskt.

Her fikk styreformann David Brown plass til både hund, gevær og poloutstyr. Foto: Anna Warrington

Gevær og poloutstyr

Selv om hvert enkelt eksemplar i denne serien er meget sjeldent, så står Aston Martin DB5 Shooting Brake i en særstilling. Denne bilen er den eneste i sitt slag som ble bygget.

Opprinnelig ble den designet for å romme hund, gevær og poloutstyr for styreformann David Brown (som for mange sikkert mest forbindes med traktorer; jeg har selv kjørt en David Brown mange ganger – må ha vært like etter istiden).

Hvilken førerplass! Foto: Anna Warrington

Håndbygget aluminiums-karosseri

Vi snakker altså noe så unikt som en stasjonsvogn-versjon av DB5 Vantage, og de praktiske egenskapene ble såpass lagt merke til at hele 11 (!) kunder meldte interesse for en slik modell.

Det ble imidlertid aldri flere enn denne ene, som havnet hos forhandleren Cyril Williams i Wolverhampton. Bilen hadde et håndbygget aluminium-karosseri fra Harold Radford & Sons i London, og ble levert til sin første eier i 1966.

Lekkert baksete i Shooting Brake - men sittekomforten er vi mindre sikre på... Foto: Anna Warrington

Peter Sellers

DB5 Vantage Convertible var også en uhyre sjelden fugl, med bare fem biler bygget. Bilen var selve symbolet på de svingende sekstiåra, og på listen over Convertible-eiere finnes navn som Peter Sellers, Ralph Lauren og Elle Macpherson.

I alt ble det bygget 123 DB5 Convertible – men Vantage sto det bare på fem av dem, hvorav den ene altså nå inngår i trekløveret som skal selges.

James Bonds favoritt: DB5 Vantage Coupé. Foto: TIM SCOTT

Den ultimate DB5-samlingen

Sist, men langt fra minst, inngår DB5 Vantage Coupé, selveste James Bond-bilen som har fulgt 007-karakteren i mer enn 50 år. Bilen som nå bys ut, er – som superheltens bil – sølv metallic lakkert med sort skinninteriør.

Alle tre biler er nitid restaurert til høyeste standard av Aston Martin-spesialister, og fremstår som nye. Fullstendig dokumentasjon av hele livsløpet følger naturligvis med, men noe skal man jo også få for 50 millioner...

– DB5 er den mest ikoniske Aston Martin modellen som er produsert gjennom Aston Martins 108 år lange historie. Det trekløveret som nå tilbys, er uten tvil den ultimate Aston Martin-samlingen, fastslår Nicholas Mee, grunnleggeren av Nicholas Mee & Sons.

Artikkelen er først publisert av broom.no.