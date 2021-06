Gjør du feil her – da kan du miste garantien på bilen

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Ble diskusjon i dag om det er slik at du mister garanti om du ikke benytter merkeverksted.

Er det ikke slik at man står fritt? Hva må man eventuelt passe på for ikke å komme i konflikt med garantien?

Benny svarer:

Her er det både-og. Ja, du står fritt, men du kan også risikere å miste garantien på bilen.

Jeg skal selvfølgelig prøve å forklare dette litt nærmere.

Du behøver ikke bruke merkeverkstedet for å ta vanlig vedlikeholds-service på bilen. Du står fritt til å velge verksted selv. Det er som regel to grunner for at man velger bort merkeverkstedet. Det ene er pris, det andre er beliggenhet, når det er enklere å velge et annet verksted.

Det man må passe på, er å velge et autorisert verksted. Dessuten at samme jobb gjøres og kontrollpunkter sjekkes, som det bilfabrikanten oppgir. Videre må deler som skiftes og ting som olje og frostvæske også ha de spesifikasjonene produsenten krever. De fleste litt større verkstedkjedene har systemer på dette, men det kan altså være smart å styre unna Harrys Pizza og Piggdekk, på hjørnet …

Om du skulle komme i en garanti-tvist og dette med «feil» service blir et tema, er det du som kunde som må bevise at de riktige tingene med de riktige delene er gjort på bilen din. God og riktig dokumentasjon er dermed viktig her.

Selvfølgelig må også serviceintervallene, enten det er på tid, eller kilometer,også følges. Er man nøye med dette og prisbevisst,er jeg sikker på at det kan være en god del å spare på å velge frittstående verksteder enkelte ganger. Men glipper det – ja, da kan man spare seg til fant …

Kjøper trygghet

Helt konkret kjenner jeg til eksempler på at motor må byttes på relativt ny bil, fordi det har vært brukt feil olje, på et frittstående verksted. Hverken produsenten eller verkstedet som gjorde jobben tok ansvar her. Da er det ikke gøy å være kunde.

Jeg lever også i den troen (eventuelt villfarelsen …) at man lettere får hjelp og «goodwill», om man bruker merkeverksted på service. Det er liksom litt vanskeligere å avvise en trofast kunde som legger igjen en del penger, framfor han som bare kommer på garantijobbene som er gratis, men velger andre og billigere aktører på alt annet. Selv om det, i alle fall i teorien, ikke skal være slik.

Det handler også om kompetanse, det å få utført nødvendige oppdateringer og eventuelle kampanjer som er på bilen. Der kan andre verksteder komme til kort.

Det å ha bil er dyrt, uansett hvordan man snur og vender på det. Jeg mener at om man har bil med nybilgaranti kan det være smart å bruke merkeverksted de første årene, så kan man heller velge rimeligere alternativer etter hvert. Kall det gjerne å kjøpe seg trygghet.

Hver og en må ta et standpunkt om hva man synes er best og mest riktig. Men valgmulighetene er i alle fall der.

Håper dette var oppklarende.

