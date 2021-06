Nesten helt like - men den ene verstingen får du til under halv pris

BMW har nettopp sluppet bilder, priser og teknisk informasjon om sin første elbil signert M-avdelingen. Sistnevnte er de som lager de mest sportslige modellene til BMW, og dermed var det en del som satte seg opp i stolen da den nyhetene ble sluppet.

i4 M50 er en betegnelse du nok vil bli kjent med. For dette er virkelig mye bil for pengene, og garantert noe mange norske kjøpere vil sikre seg.

Ved fullt gasspådrag, rår du over opptil 544 hestekrefter! Slikt blir det heftige ytelser av. 0-100 km/t tar kun 3,9 sekunder.

Vi kan jo legge til at xDrive firehjulsdrift også er på plass, samt mulighet hengerfeste (opptil 1,6 tonn) og at du får en rekkevidde på 510 kilometer, basert på WLTP-testing.

Og prisen på det hele? Den starter faktisk på 539.000 kroner. Det er rett og slett bemerkelsesverdig lavt.

Til sammenligning må du ut med minst 1.167.000 kroner for en BMW M3 Competition Sedan, som er nøyaktig like rask fra 0-100 km/t.

(Saken fortsetter under bildet)

Her er BMW M3 Competition med xDrive firehjulsdrift. Den blir tilgjengelig i løpet av sommeren. Stylingen er mer utagerende her, enn på i4 M50. Merk blant annet de svulstig skjermene, frontfangeren og sideskjørtene.

600.000 kroner i avgifter

i4 er, som navnet hinter om, basert på 4-serie – og da Gran Coupe-utgaven med fire dører og stor bakluke. Med andre ord, denne er ganske praktisk, i tillegg til å være brennkjapp.

Bagasjerommet er på 470 liter, og det volumet øker til 1.290 liter, når du legger ned ryggen på baksetene. Så her kan du faktisk med rette forsvare at det kan være en fullverdig familiebil – samtidig som sportsbil-ytelser og premiumfaktor er vel ivaretatt, også.

i4 M50 slipper avgifter og moms, og koster dermed fra 539.000 kroner. M3 på sin side, er langt unna å være en avgiftsvinner. Nesten 600.000 kroner av totalprisen her er avgifter, form av moms og engangsavgift.

Ikke rart det er dyrt for samfunnet at vi ikke har avgifter til elbiler?

(Saken fortsetter under bildet)

i4 M50 har beholdt de særegne nyrene, selv om den ikke trenger kjøling, slik som en vanlig 3/4-serie.

Noe går du glipp av ...

Nå er det neppe slik at i4 M50 gir deg den helt samme opplevelsen på veien. Husk at bensinbilen har girkasse, til og med med muligheten for manuell gir. Det gir en helt annen følelse av å kjøre bil.

En annen viktig forskjell er selvsagt lydbildet. En hissig rekkesekser har en appell som nok mange vil savne i en elbil, selv om eksosanlegget på de nye modellene er kraftig mutet av EU-direktiver.

Vi vet ikke hvordan i4 M50 er å kjøre, enda. Det er mye å leve opp til, med tanke på de fullverdige M-modellene. Men lavt tyngdepunkt taler om ikke annet i M50-ens favør.

(Saken fortsetter under bildet)

i4 M50 får den nye, buede infotainmentskjermen.

Morofaktor

Vi kan jo også ta med at når M3/M4 får firehjulsdrift, kan du slå om til ren bakhjulsdrift, om du ønsker det. Den har dessuten et eget drifteprogram, som gir deg karakter basert på hvor bredt du klarer å ligge.

Interiøret er også mer sportslig, i bilene med bensinmotor. Ikke minst Competition-modellen.

Dessuten blir akselerasjonen hvassere på M3 Competition med xDrive. Den klarer 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder. Altså nesten et halvt sekund raskere enn i4 M50. 0,4 sekund i dette perspektivet er faktisk en del ...

Godt utstyrt

For mange vil imidlertid ulempene bety lite, i forhold til at i4 M50 i alle fall på papiret er veldig nær å være en perfekt familiebil/sportsbil i ett. I tillegg er det selvsagt en helt annen bil å bruke, både i forhold til driftskostnader og vedlikehold.

BMW Norge har bestemt at det ikke blir reservasjoner på i4 M50, men har i stedet åpnet opp for bestillinger. Selv om produksjonen starter først til høsten, kan du allerede nå spekke opp bilen din.

De første utleveringene er ventet å skje i november.

Når det gjelder pris, tror BMW at det er en kampanjemodell med mye utstyr, som heter Fully Charged, som blir mest populær. Denne koster 599.000 kroner. Inkludert her er blant annet Innovasjonspakke, med head up display, automatisk cruise control, BMW Live Cockpit Professional og laserlys.

Saken ble først publisert hos Broom.no