Kanskje får du se denne på norske veier i sommer

Elektriske Zoe har på egenhånd gitt Renault en stor opptur i det norske markedet de siste årene.

Dette er også Europas mest solgte elbil.

Her var Renault relativt tidlig ute og har skaffet seg mange erfaringer. Erfaringer som nok kommer godt med når de skal innlede et helt nytt, elektrisk kapittel.

En større modell er nemlig på vei. Tidligere i år viste Renault frem konseptutgaven av Megane e-Tech Electric.

Her snakker vi en helt ny bilplattform, kalt CMF-EV. Denne er utviklet i partnerskap med Nissan. Plattformen skal så danne utgangspunkt for en rekke nye bilmodeller fra de ulike merkene i årene som kommer.

Midt i «Golf-klassen»

Ikke overraskende er Renault Megane e-Tech en crossover, altså en mellomting mellom en femdørs kombi og en SUV. Bilen er høyreist, men samtidig ganske kompakt.

Lengden er på 4,21 meter. Med det er vi midt i den såkalte Golf-klassen, og Renault lover svært god innvendig plass. Her skal de utnytte fordelene elektrisk drivlinje gir, med blant annet kort panser, flatt gulv og lang akselavstand. Størrelsen på bagasjerommet får vi ikke vite noe om ennå.

Renault understreker også at plattformen er svært fleksibel. Batteripakken er en integrert del av bilens struktur. Batteriene skal også kunne "stables" på flere ulike måter. Det gir blant annet rom for ulik størrelse på batteripakken.

(Saken fortsetter under bildet)

Megane e-Vision var navnet da Renault viste modellen som konsptbil i fjor.

Lansering i Norge

Nå går Renault ut med nyheten om at bilen i utgangspunktet får en batteripakke på 60 kWt. Med denne blir rekkevidden estimert til 450 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Men den blir også tilpasset for batteripakker på 40 og 87 kWt. Med sistnevnte ligger det an til svært god rekkevidde.

Ved hurtiglading skal den kunne ta imot inntil 130 kW.

Lansering i Norge er fortsatt en stund unna, her er det første halvår 2022 som gjelder. Men kanskje får vi se bilen lenge før. Renault opplyser nemlig nå at 30 kamuflerte før-produksjonsbiler skal ut på test på europeiske veier i sommer.

(Saken fortsetter under bildet)

Zoe har vært en storselger for Renault i Norge i flere år. Nå er ambisjonen at Megane e-Tech skal følge opp dette i en ny klasse.

Mange konkurrenter

Da bør det også være gode muligheter for at Norge står på planen. Bilprodusentene er generelt glade i å teste biler her til lands. Svært godt utbygget ladeinfrastruktur er viktig her. I tillegg byr Norge som kjent på varierte kjøreforhold (ja, vi bør vel også legge til variert veistandard...).

Selv om bilen fortsatt er godt kamuflert, er det lett å se at dette er en Renault. De har tatt med seg noen velkjente designtrekk, samtidig som Megane e-Tech også er tilført nye elementer. Høyden og de markerte hjulbuene er med på å gi et kraftfullt og sporty inntrykk. Store hjul hører også med her.

Klassen for elektriske crossovere og SUV-er har vokst kraftig det siste året og flere modeller er på vei. Det vil derfor ikke mangle på konkurrenter når Megane e-Tech er på plass i Norge.

Saken ble først publisert hos Broom.no