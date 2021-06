Kutter bompenger for 750 millioner – her slipper du snart å betale

De siste årene har regjeringen satset rekordmye penger på vei og samferdsel.

Samtidig har bompenge-kostnadene for norske bilister stadig økt – rett og slett fordi det er flere veiprosjekter som realiseres.

Etter forhandlinger med dagens regjering, er det nå klart at FrP har fått gjennomslag for bompenge-kutt, i revidert nasjonalbudsjett.

Konkret har FrP fått gjennom en øremerking av 100 millioner kroner til drift og vedlikehold av riksveier.

I tillegg kommer et bompenge-kutt på 750 millioner kroner.

– Bare å finne frem vinkelsliperen

De 750 millionene går med på å fjerne seks bomprosjekter fra 1. juli.

– Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet er glad i å fjerne bomstasjoner. Kuttet på 750 millioner kommer på toppen av de 1,2 milliardene FrP fikk flertall for å bruke på å fjerne bommer i budsjettavtalen for i år. Så nå er det bare å finne frem vinkelsliperen og komme seg ut og kutte noen nye bomstasjoner, sier Bård Hoksrud, som er samferdselspolitisk talsperson i FrP.

I det reviderte nasjonalbudsjettet har FrP også fått gjennomslag for å redusere fergetakstene med ytterligere 15 prosent., totalt 25 prosent fra 1. juli 2021.

FrP, ved Hans Andreas Limi (til venstre) og Bård Hoksrud, holdt søndag pressekonferanse om revidert budsjett. Foto: Scanpix

Disse bomprosjektene fjernes fra 1. juli

Fv 255 Jørstad – Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet)

E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken)

Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark)

Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet)

T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland)

Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland)

