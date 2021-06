Tesla snur – avlyser ny toppmodell

Etter planen skulle en helt ny toppmodell av Tesla Model S, med navn Plaid +, lanseres neste år.

Nå avlyser Tesla-sjef Elon Musk hele modellen. Det bekrefter han selv på Twitter.

Grunnen ifølge Musk, er at den vanlige Plaid-utgaven blir så god, at det rett og slett ikke er nødvendig med noen Plaid +.

«Vanlige» Model S Plaid blir altså noe av. Dette er en ny topputgave som får tre motorer og rekordytelser. 0-100 km/t loves på 2,1 sekunder, mens toppfarten er oppgitt til hele 322 km/t. Det er mildt sagt heftig på en elektrisk familiebil.

Tesla har gjort flere grep på interiøret i kommende Model S. Foto: Tesla

Lovet lenger rekkevidde

Kommende Tesla Model S Plaid får en estimert rekkevidde på 628 kilometer. Og her kommer vi til en vesentlig faktor som skulle skille denne fra Plaid +. Sistnevnte skulle etter planen få en rekkevidde på over 800 kilometer.

Etter Musks Twitter-melding, har det dukket opp flere spekulasjoner på hvorfor Tesla dropper Plaid +.

Noen tror Tesla ikke har fått til rekkevidden på over 800 kilometer, mens andre mener dette er et bevisst valg for at den kommende Roadsteren skal skille seg vesentlig ut fra Model S – både på ytelser og rekkevidde.

Skal vi tro Tesla, vil nye Roadster nemlig få en rekkevidde på rundt 1.000 kilometer. Så det er neppe batteriteknologien det skal stå på.

Levering første kvartal 2022

På Tesla sine norske nettsider, er det ikke lenger mulig å reservere eller bestille Model S Plaid +, som er priset til 1,5 millioner kroner.

Model S Plaid derimot, kan fortsatt bestilles. Denne koster fra 1,2 millioner kroner.

Tesla opplyser at estimert levering av nye Model S Plaid er i løpet av første kvartal 2022.

