UP-sjefen tråkket for hardt på gassen: Ble stoppet i fartskontroll

Sjefen for Utrykningspolitiet (UP) Steven Hasseldal har som jobb å bidra til å sikre at trafikken avvikles på en trygg måte. Hvert år er han med å planlegge og avvikle farts- og trafikkontroller i hele Norge.

Basert på den utviklingen vi har sett de siste årene, er det lite som tyder på at det blir noe mindre behov for kontroller framover. Snarere tvert imot.

Men det er ikke slik at UP-sjefen selv, har helt rent "rulleblad". I siste episode av BroomPodden er han gjest i studio, der han blant annet forteller om da han selv ble stoppet i kontroll.

– Det er noen år siden, men det er bare å erkjenne at jeg har blitt stoppet av politiet, og fått et forelegg for å kjøre for fort, forteller Hasseldal.

Alle vi andre som har opplevd å bli stoppet i kontroll, kan jo skrive under på at det ikke akkurat er noe hyggelig opplevelse. Det var det heller ikke for UP-sjefen.

Preventiv effekt

– Jeg må jo si at det selvfølgelig var ubehagelig.

Hasseldal fikk tilbud om et forenklet forelegg, som han vedtok på stedet, og merker selv at opplevelsen hadde en preventiv effekt.

– Jeg følger mye mer på speedometeret.

– Hvor fort gikk det, forresten?

– Det var ikke veldig mye over, men nok til et forenklet forelegg.

UP-sjef Steven Hasseldal er gjest i BroomPodden, der han snakker med Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen og bilekspert, Benny Christensen.

– De aller fleste sier «takk»

Og selv om det er irriterende og noen ganger veldig kostbart å bli stoppet i fartskontroll, har de fleste forståelse for at politiet gjør jobben sin.

– I fjor stoppet vi 110.000 kjøretøy for fartsovertredelser. De aller fleste godtar et forenklet forelegg, og kjører videre. Og når de da kjører videre, sier de alle fleste «takk».

Men ikke alle reagerer likt når de stoppes. Politiet er godt trent for å håndtere alle former for reaksjoner.

– Noen ganger kan det være sterke reaksjoner, for eksempel hvis de mister førerkortet. Det kan være alt fra dyp sorg til sinne. Våre folk har stor respekt for at dette at kan være krevende for folk. Mange er avhengige av førerkortet. Men de har satt seg selv i situasjonen, og når de har kjørt så fort, så vet de det.

– Varsling er en uting

Flere av kontrollene til politiet blir gjerne varslet både med blinking av lys og via Facebook-grupper og systemer som varsler radar- og lasermålinger. Så selv om UP i utgangspunktet ønsker å være synlig i forbindelse med kontroller, fordi dette bidrar til å senke farten, hender det at de må tenke annerledes.

– Vårt mål er ikke å ta flest mulig, men at folk følger fartsgrensene og at ingen skal kjøre i rus. Men fordi det er en del som slipper unna på grunn av varslinger, må vi noen ganger tenke litt annerledes. Vi synes ikke noe om disse varslingene. Særlig ikke de som tjener penger på dette, og samtidig bidrar til at antall ulykker går opp.

