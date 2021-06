Torleif så ingen annen utvei enn å vrake den fine bilen sin

At nyere biler ofte krever spesiell kunnskap for å fungere optimalt er en kjent sak. Selv om det fortsatt finnes en god del ting man kan fikse og sjekke selv, dukker det innimellom opp problemer som selv godt kvalifiserte fagfolk sliter med å få skikk på.

Har man i tillegg en litt spesiell bilmodell, som samtidig ikke lengre importeres til landet, gjør ikke det saken enklere. Snarere tvert i mot.

Det har Torleif Johansen fra Mysen fått erfare. Problemet var i utgangspunktet det som kan kalles en bagatell: En varsellampe for feil med en airbag begynte å lyse.

Da startet en lang og frustrerende prosess for Torleif og hans Chevrolet Spark fra 2013.

Mange verksteder – ingen hjelp

– Chevrolet trakk seg ut fra Nord-Europa bare en liten stund etter at jeg kjøpe bilen ny. Synd for meg. Jeg tok først kontakt med et verksted som er oppført som merkeverksted og som fortsatt har avtale om reparasjon på disse bilene for å få fikset lampen som lyste.

– De feilsøkte og kom frem til at det er styreenheten til airbag som er synderen. Ny ble bestilt og skiftet. Men de kunne ikke få konfigurert den nye enheten til bilen. Softwaren fikk ikke tilgang. De kunne altså ikke reparere bilen likevel. De tok ut enheten igjen og jeg måtte finne et annet verksted.

– Verksted to hadde oppdatert software. Samme historie her. Ny enhet, men de hadde ikke software-rettigheter. Så det stoppet her også.

– Verksted tre mente de hadde oppdatert software og rettigheter i orden. De skulle bare programmere enheten til bilen, som jeg lot sitte i bilen fra verksted to. For å gjøre en lang historie kort; det stoppet opp her også, forklarer Torleif.

Siste sommeren?

Han understreker at dette er kortversjonen av historien. Feilen med bilen begynner nå å bekymre ham alvorlig. Lysende airbaglampe er mangel på EU-kontroll da den indikerer feil på en sikkerhets-detalj som skal være i orden. Bilen ville altså ikke bli godkjent med den lysende varsellampen.

Torleifs bil skal ha EU-kontroll til høsten. Ville dette bli siste sommeren de hadde sammen? Det så mørkt ut.

– Greit at bilen var billig i innkjøp, men bare syv år gammel, med 75.000 kilometer på telleverket og i det jeg vil kalle svært god stand, ville det jo være synd å vrake den – for det som i utgangspunktet enkelt burde la seg reparere.

– Dessuten har den lille, enkle bilen vært gullende god. Jeg fikk skiftet et hjullager på garanti, og har kjøpt nye dekk. Ellers har det kun vært service. Den har gått som en klokke, forteller han.

– Det ble noen runder med grublerier. Jeg var på det tidspunkt forberedt på å måtte vrake bilen, innrømmer Torleif.

Samtidig som han syntes det var for galt også.

Fikk tips på «Spør-Benny»

– Det var da det slo meg, at jeg skulle sende inne et spørsmål til «Spør Benny-spalten» på Broom. Må innrømme at jeg var litt tvilende. Hvordan kunne Benny hjelpe meg, når de som er merkeverksted ikke klarer det? Men det ble så jeg gjorde det. Heldigvis.

Spark var en av modellene som solgte bruktbart for Chevrolet i Norge, før merket trakk seg ut av vår del av verden.

Det at han overvant skepsisen var starten på det som ble løsningen i den fastlåste situasjonen.

– Ja. Etter et par dager kom et langt og hyggelig svar fra Benny. Han anbefalte meg å høre med et firma som heter Simco AS i Sarpsborg. De er spesialister på bilelektronikk og alt rundt dette.

Torleif tok kontakt med dem, la frem historien sin og spurte om det fantes muligheter hos dem. De var i alle fall villige gi det en sjanse, så en tid ble avtalt.

– Og jammen løste hele floken! De måtte kjøpe inn en programvare. Kostnader til tidsbruk i programmering og finne ut hva de trengte å gjøre kom i tillegg. Men de klarte å fikse opp i det. Nå virker alt perfekt igjen, sier en glad og fornøyd Torleif.

– Hele sulamitten kom på 7.500 kroner, men det er det jammen verdt. De skal ha kjempe-skryt. Proffe, hyggelige og kunnskapsrike. Da betaler jeg regningen med glede, sier han fornøyd.

Går for syv nye år nå

– En tanke jeg her gjort meg i etterkant er: Hvorfor er ikke slike tjenester og firmaer mer kjent? Som forbruker hadde jeg ingen anelse om at slikt fantes, eller at det faktisk går an å få reparert forskjellige elektronikk til biler på den måten. Det er vel neppe bare meg som ikke vet om dette, sier Torleif.

Nå er både han og bilen klare for for mange flere mil og EU-kontrollen til høsten bekymrer han seg ikke for.

– Nei, vi går for syv nye år, og nye 75.000 kilometer, ler han.

Her om dagen, da jeg fylte luft etter å ha satt på nye sommerdekk, kom noen bort til meg og lurte på om bilen var helt ny. Det var jo litt gøy, særlig med tanke på at den var farlig nær å ende sine dager vrak hos den lokale "bilopphøgger'n", sier han.

Det sier nok også litt om at Torleif tar godt vare på den lille og uvanlige Chevroleten sin.

– Pengeverdien i bilen er jo ikke allverden, men bruksverdien for meg er høy. Jeg har blitt glad i den, så nå følger jeg den opprinnelige planen om å kjøre den helt den helt ut og ned. For nå fungerer den helt tipp-topp igjen, avslutter Torleif.

