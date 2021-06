Elbilkjøpere får millionerstatning

Frustrasjon over elbiler som ikke holder det produsentene lover på rekkevidde, er noe vi har blitt vant til de siste årene. Mye av dette bunner i målemetoden som tidligere ble brukt. NEDC het den og viste seg snart å være temmelig urealistisk.

Samtidig var nok ikke alle produsenter og selgere like flinke til å forklare at mange faktorer spiller inn her. Her hjemme særlig dette med temperatur. Når det blir minusgrader, er rekkevidden fort en helt annen enn på sommeren.

Nå kompenserer Volkswagen tyske ID.3- og ID.4-kunder, etter å ha markedsført at varmepumpe i elbilene gir rekkeviddefordel på opptil 30 prosent i lave temperaturer.

Mer effektive enn beregnet

Det forteller det velinformerte bransje-nettstedet BilNytt.no. De siterer tyske Auto Motor und Sport på dette:

«Feedback fra kundene og interne evalueringer» viser at verdiene i praksis avviker med mer enn 10 % fra de markedsførte 30 %. Verdien på 30 % stammer ifølge det tyske nettstedet fra simuleringer gjennomført i 2016. Da fantes det ingen empiriske tester som kunne verifisere disse tallene.

I tillegg har bilene vist seg å være mer effektive enn opprinnelig beregnet, noe som har minimert den beregnede rekkeviddefordelen fra varmepumpen.

Misfornøyd kjøper oppdaget av bilen ikke hadde varmepumpe

VW ID.4 GTX har akkurat kommet til Norge, dette er utgaven med 4x4.

Betaler tilbake 16 millioner euro

Derfor har Volkswagen bestemt seg for å kompensere kundene:

56.230 kunder som bestilte ID.3 eller ID.4 i 2020 eller første halvår 2021, vil få tilbake 285 euro. Kundene betalte 1.250 euro ekstra for varmepumpe.

Det betyr at Volkswagen tilbakebetaler eller krediterer rundt 16 millioner euro.

I tillegg vil prisen på varmepumpen justeres ned til 990 euro fra 1. juli.

BilNytt.no forteller at importøren her hjemme jobber med å finne ut hvilken betydning dette vil få for norske kunder.

Både ID.3 og ID.4 er berørt av kompenasjonsrunden som nå pågår i Tyskland. Foto: NTB

Bakt inn i standardprisen

– Saken er på agendaen også for det norske markedet, og vi jobber nå med å få avklart hvordan det konkret påvirker oss i Norge, sier Anita Svanes i Harald A. Møller til BilNytt.no.

Alle ID.3 og ID.4 som er solgt nye i Norge har vært utstyrt med varmepumpe. Norske kunder har ikke betalt noen ekstrapris for å få varmepumpe, da denne var bakt inn i standardprisen.

Uten at det blir bekreftet er spørsmålet om det vil bli en ny, litt lavere pris på norske biler med den nye varmepumpeprisen og om det er den differansen som skal tilbakebetales til kundene.

Norsk favoritt «mistet »rekkevidde

Tror det samme vil skje i Norge

Siden introduksjonene av Volkswagen ID.3 og ID.4 i Norge i henholdsvis 2020 og 2021, er det ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken registrert 8.471 ID.3 og 3.458 ID.4 her i landet.

Dersom norske kunder skulle få samme kompensasjon som de tyske, vil det dreie seg om opp mot 35 millioner kroner.

– Det har vært henvist til økt rekkevidde med varmepumpe også i markedsføringen på norske nettsider. Når fabrikken har gått med på betale tilbake en kompensasjon i Tyskland, ser det ut som det samme kan skje i Norge. Fabrikken later til å ha en langt mer ydmyk holdning nå, enn de hadde under Dieselgate, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i BilNytt.no.

