– Du kan få bilene hysterisk billig, men de er ikke for idioter og amatører

Denne saken ble først publisert i Finansavisen.

– Definisjonen på en entusiastbil er egentlig hva som helst. Det kan være gammel boble, ny Porsche eller en Ferrari. Det er det du har lyst på som nødvendigvis ikke gir mest mening eller er fornuftig, påpeker bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

I ukens podcastepisode er det entusiastbiler som er tema og gutta i studio skal forsøke å gi noen gode råd og triks for hvordan du skal gå frem når du skal sikre deg drømmebilen.

Hør denne ukens episode – «Gode råd om entusiastbilen»:

– Hvis du har lyst, og ønsker deg, en sånn type bil, så kjør på. Bare gjør det, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Hvis du vurderer om familien skal ha en elbil til, så dropp den og kjøp heller en entusiastbil, følger han opp med.

Sæbø påpeker samtidig at det er greit å kartlegge behovet og bruksområdet, samt at det er en fordel at en eventuell partner eller familie er positive til kjøpet.

– Uansett så er jo jakten halve moroa, påpeker Mørch Larsen.

Når det kommer til selve kjøpsprosessen trekker Sæbø frem flere ting man bør sjekke nøye før man kjøper, og at hvis man legger på litt så kan du kjøpe en bil fra en som virkelig bryr seg om den.

– Det blir to sider. Du kan få bilene hysterisk billig, men da bør du vite hva du driver med, for det er ikke for idioter og amatører, påpeker Mørch Larsen.

Hør forrige ukes episode – «Hva er en SUV?»: