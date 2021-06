Alt startet med et løp i ørkenen i Saudi Arabia den 4. april, hvor TV-seere verden over fikk se heftig kjøring med de elektriske terrengbilene.

Løpet bød på noen spektakulære krasj, men også mye støv bak bilene, og til slutt en seier til svenske Johan Kristoffersson og australske Molly Taylor.

I Extreme E er det nemlig slik at en kvinnelig og en mannlig sjåfør deler på kjøringen, noe som er unikt i bilsport.

Direkte på YouTube og Facebook



Duoen gikk også til topps i den andre runden, som ble kjørt på strendene til Lac Rose i Senegal i helgen. Dermed er det teamet Rosberg X Racing som leder mesterskapet sammenlagt, og teamets eier, tidligere Formel 1-verdensmester Nico Rosberg, har også blitt en offisiell Continental-ambassadør nylig.

Continental er hovedsamarbeidspartner til Extreme E. På andreplass i mesterskapet ligger X44, som er teamet til regjerende F1-verdensmester Lewis Hamilton, mens en tredje F1-verdensmester, Jenson Button, har sitt team på en tredjeplass i mesterskapet.

- Alle løpene blir sendt direkte på Facebook og Youtube i Norge, og de to første løpene har bydd på spenning og god underholdning. Det er også gøy å se at mesterskapet har inngått offisielt samarbeid med både TikTok og Twitch, og dermed oppnår oppmerksomhet blant unge over hele verden, sier Ida Maria Sætre, kommunikasjonsansvarlig hos Continental i Norge i en pressemelding.

Race på klimautsatte steder



Mest oppmerksomhet fikk nok mesterskapet for to uker siden, da Prins William testet en av de elektriske bilene i Storbritannia. Hertugen av Cambrigde ønsket å bidra til mer oppmerksomhet for mesterskapet, som ved å kjøre med elektriske biler, satse på likestilling og forskning, jobber for å både utvikle og markedsføre teknologi som gjør at verdens klimagassutslipp går ned.

Hertugen var spesielt opptatt av brenselcelleteknologien som brukes til å lade alle bilene, og hvordan denne teknologien kan være et bidrag for et karbonnøytralt samfunn.

Extreme E kjører løp på steder hvor klimaendringer allerede gjør seg gjeldende, for å skape global oppmerksomhet om at CO2-utslippene må ned.

Elektrisk mobilitet



Elektrisk mobilitet er et viktig verktøy for å få ned utslippene fra transportsektoren. Alle bilene fraktes mellom løpene på båten St. Helena, som er bygget om for å slippe ut så lite CO2 som mulig, blant annet med å bruke en annen diesel enn tidligere. Båten skal også brukes som et forskningslaboratorium for å forske på klimaendringer og løsninger på disse.

Det neste løpet i Extreme E skal gå på isen på Grønland 28. og 29. august.