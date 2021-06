– Selv om dette selvsagt er stort for oss, er vårt realistiske mål at den også skal være godt synlig på statistikken i flere måneder fremover. Mustang Mach-E har alt som skal til for å bli en salgssuksess i Norge.

Det ser det ut til at stadig flere kunder også mener, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg i en pressemelding.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken ble det registrert 1384 nye Mustang Mach-E i Norge i mai. Det er 531 flere biler enn neste bilmodell på listen. Mange av Fords mer enn 70 forhandlere fordelt over hele Norge, har jobbet på spreng den siste måneden for å kunne overlevere flest mulige nye Mustang Mach-E til sine nye eiere.

Rekker opptil 610 km



– Alle bidrar i alle lag av organisasjonen både med logistikk, klargjøring, opplæring og overlevering – det er et imponerende lagarbeid som nå pågår i alle ledd og vi har antakelig «verdens beste» forhandlere understreker Berg.

Ifølge han skyldes den store interessen for Mustang Mach-E den unike kombinasjonen som den helelektriske SUV-en er.

– Med en rekkevidde på opptil 610 km, mulighet for firehjulstrekk, det aller siste av moderne teknologier, bra med plass, konkurransedyktig pris - og med Mustang-logoen i fronten så ligger alt til rette for et fortsatt svært bra salg av Mach-E, sier Ford Motor Norges administrerende direktør.

Administrerende direktør Per Gunnar Berg og informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge, Drammen Havn 28. april 2021 Mustang Mach-E Foto: Ford Motor

Mangedoblet antall Mustang Mach-E



– Vi har fått flere skip med biler til Norge den siste måneden og regner med at dette fortsetter i de kommende månedene. Før sommerferien starter er høyst sannsynlig antallet Mach-E på norske veier betydelig, sier Berg.

Han forteller at de mange nye Mustang Mach-E som har vært og se på norske veier, også har skapt enda større interesse blant nye kunder for elbilnyheten.

– Det er stor interesse om dagen, ikke bare i Norge, men også i flere andre markeder, så er du opptatt av å sikre deg din egen helelektriske ponni til høsten, er det lurt å være raskt ute, men Ford prioriterer Norge sier Berg.

Firehjulstrekk og lang rekkevidde mest populært



Så langt er den klart mest populære Mustang Mach-E-varianten blant norske kunder den med firehjulstrekk og med opptil 540 km rekkevidde. De mest populære fargene er sort og rød.

Mot slutten av 2021 kommer også den sportslige Mustang Mach-E GT til Europa. Med firehjulstrekk og Long Range-batteri som standard, har den 487 HK, et dreiemoment på 860 Nm og bruker 3,7 sekunder fra 0-100 km/t

– Det er bare å glede seg avslutter Per Gunnar Berg.