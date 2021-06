- Dette viser hvordan Toyotas hydrogenteknologi vil være en ledende nullutslippsløsning for langdistansekjøring, heter det i en pressemelding fra Toyota.

Reisen startet onsdag 26. mai klokken 05:43 fra HYSETCOs hydrogenstasjon i Orly, og endte etter 1003 kilometer etter fylling av én enkelt hydrogentank.

De 1003 kilometerne uten utslipp ble kjørt på offentlige veier, sør for Paris, Loir-et-Cher- og Indre-et-Loire-regionene, og distansen og hydrogenforbruket ble verifisert av en uavhengig tredjepart. Grønt hydrogen ble brukt under rekordforsøket, og gjennomsnittsforbruket lå på 0.55 kg/100km, hvor Mirai har en total kapasitet på 5,6 kg hydrogen.

Andre generasjon



Den nye Mirai tilhører Toyotas andre generasjon av hydrogenelektriske biler. Den har bedre ytelse, et slankere og mer dynamisk design og en oppdatert kjøredynamikk sammenlignet med første generasjon.

Brencelcellesystemets økte effektivitet, i samspill med en bedre aerodynamikk og høyere lagringskapasitet av hydrogen, bidro til en økning i rekkevidde til rundt 650 km under normale kjøreforhold, og med mindre enn fem minutters fylletid på en 700-bar fyllestasjon.

Sjåførene benyttet en øko-kjørestil for å oppnå verdensrekorden på 1003 km, og utover dette ble ingen spesielle kjøreteknikker benyttet.

HYDROGENREKORD: Fire sjåfører delte på jobben med å sikre Toyota ny verdensrekord på en tank. Foto: Toyota

I kjernen av Beyond Zero

Beyond Zero handler om at nullutslipp ikke skal være Toyotas endestasjon. Tvert imot er nullutslipp bare et steg på veien i Toyotas reise for å overkomme barrierer, samt bygge en bedre fremtid for alle: forbi utslipp, forbi begrensninger, forbi forventninger og forbi barrierer.

Den nye Mirai reflekterer «forbi utslipp»-aspektet gjennom å fokusere på fordelene med elektrisk nullutslippsmobilitet, mens den samtidig tilbyr trygghet, komfort, utvidet kjørerekkevidde og enkel fylling.

I tillegg til å være en bærekraftig og rikelig tilgjengelig ressurs for lagring og transportering av energi, representerer hydrogen en unik mulighet til å skape et bedre samfunn.

Hydrogen leverer mobilitet med nullutslipp, ikke bare for veitransport, men også for tog, båter og fly, og kan generere energi for industri, selskaper og husholdninger. På denne måten kan Toyota støtte mange initiativer for å tilgjengeliggjøre og diversifisere bruk av hydrogenteknologi: elektriske generatorer (EODev), båter (Hynova), taxier, busser (Hype og RATP), vogntog (Hino), hydrogenbyer (Woven City) og andre bruksområder.

Fire sjåførersloverdensrekorden

Blant de fire sjåførene som slo verdensrekorden var Victorien Errusard, kapteinen og grunnleggeren bak Energy Observer.

Energy Observer, der Toyota er samarbeidspartner, er den første båten som er utstyrt med en Toyota-brenselscelle. Båten er selvforsynt med energi, uten utslipp og brukes som et kommunikasjonsverktøy og forskningslaboratorium mot overgangen til fornybar energi.

Energy Observer har utviklet seg til et selskap som opererer innen utforskning og innovasjoner. Nylig presenterte selskapet sin flunkende nye utstillingslandsby dedikert til hydrogen og fornybar energi. Utstillingen ble satt opp i Paris, og Eiffeltårnet ble i denne anledning lyst opp under arrangementet med grønt hydrogen, takket være GEH2®-hydrogengeneratoren utviklet av EODev startup-organisasjon, der Toyota er aksjonær.

LANG FERD: Reisen startet onsdag 26. mai klokken 05:43 fra HYSETCOs hydrogenstasjon i Orly, og endte etter 1003 kilometer etter fylling av én enkelt hydrogentank. Foto: Toyota

James Olden, ingeniør i Toyota Motor Europa, Maxime Le Hir, produktsjef i Mirai og Marie Gadd, PR-sjef i Toyota Frankrike, var de tre andre sjåførene.

Start med det umulige



- Det var en utrolig utfordring vi fullførte med vår nye Mirai. Internt i Toyota er det tankegangen «start med det umulige og gå ut over dine grenser» som driver oss, og dette beviste vi atter en gang i dag. Jeg vil rette en stor takk til teamene i Toyota Frankrike og Toyota Europa, samt Victorien i Energy Observer, som vi deler ambisjoner og visjon med. Det er gjennom sterke partnerskap vi vil klare å bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn. Med Toyotas ambisjon om å gå «Beyond Zero» i bakhodet: ta førersetet for fremtiden, sier Frank Marotte, CEO Toyota Frankrike.

- Jeg er utrolig glad for å ha fått muligheten til å kjøre over 1000 km bak rattet i den nye Mirai. Toyota har alltid vært i førersetet med hydrogeninnovasjon, og vårt samarbeid styrkes for hver eneste dag som går. Som tidligere konkurransebåtfører elsker jeg utfordringer, og jeg må takke Frank Marotte og hans team for å ha inkludert meg på dette nullutslippseventyret. Sammen har vi vist at ingenting er umulig, og at mobilitet i regi av hydrogen er her i dag, sier Victorien Errusard, grunnlegger og kaptein for Energy Observer.