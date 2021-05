Her er de mest populære dieselbilene i Norge – ett merke skiller seg ut

Dieselbil-salget i Norge har stupt, i takt med at salget av elektrifiserte biler har skutt til værs.

Men vi vet samtidig at dieselbiler fortsatt står sterkt blant mange. Beviset på det, vises først og fremst på bruktmarkedet, der dieselbiler selger godt, fortsatt.

Og det er noen som kjøper helt ny dieselbil, også. Nesten 2.000 så langt i år, faktisk.

Ikke helt overraskende, er det Skoda som ligger på topp. De har så vidt kommet i gang med utleveringene av sin elektriske SUV Enyaq. Men i mange år før det har de hatt stor suksess med diesel- og bensinbiler.

Men selv om Skoda troner øverst på merkestatistikken, med 556 leverte dieselbiler per 30. mai, er det en betydelig nedgang i forhold til i fjor.

I 2020 var det nemlig nærmere 1.000 registrerte Skoda med dieselmotor på samme tidspunkt.

SUV-favoritt

Kodiaq er en stor og romslig SUV med firehjulsdrift. Mange liker å kombinere det med dieselmotor.

Av Skodaene er det den store SUVen Kodiaq som er klart mest populær med dieselmotor. Det er rett og slett Norges mest solgte dieselbil. 223 nordmenn har fått en ny Kodiaq så langt i 2021.

At det er akkurat denne modellen som er på topp, er ikke så rart. For store SUVer er det fortsatt mange som synes er gunstige å ha med dieselmotor, blant annet for å trekke henger.

De andre modellene fra Skoda som er inne på Topp 10-lista, er Superb og Octavia – med henholdsvis 109 og 94 registrerte.

VW på andreplass

Ser vi på merkestatistikken, er det VW som ligger på andreplass på diesel-lista. Også her har det vært en solid nedgang fra i fjor. Men Tiguan (157), Caravalle (119) og T-Roc (114) ligger på henholdsvis tredje-, fjerde- og femteplass over de mest solgte dieselbilene i Norge så langt i år.

Vi merker oss at den gamle familiebil-favoritten, Passat med dieselmotor, er på 12. plass. Kun 32 registrerte så langt. Det er ikke så lenge siden dette var en skikkelig storselger.

Voldsom salgsøkning

Peugeot 5008 fikk en facelift i år, og det har virkelig fått fart på salget.

Men særlig for ett merke, går diesel-pila riktig vei. På tredjeplass på merkelista, finner vi nemlig Peugeot. Det franske merket har hatt en kraftig vekst i salget av den store SUVen 5008. 202 biler er registrert så langt – og det er en økning på hele 236 prosent fra i fjor.

Her er nok mye av forklaringen at bilen har mulighet for sju seter og stort bagasjerom. Men firehjulsdrift får du ikke på 5008.

Peugeot har også en annen dieselbil på Topp 10-lista: Lillebror 3008 har også hatt en vekst i salget så langt i år. 70 er registrert per utgangen av mai, nok til å sikre 10. plassen.

– Dieselmotoren har fortsatt noen faste tilhengere, men i Norge har den ikke så lenge igjen. Insentivene for å kjøpe elbil er så sterke at alternativene har små muligheter, sier informasjonsdirektør for Peugeot i Norge, Stian Gihle.

Brukt dieselbil

Om du ikke synes det frister å kjøpe ny dieselbil, er det et riktig så bra utvalg på bruktmarkedet. I skrivende stund snakker vi 27.347 biler.

Det er mest å velge mellom om du er på jakt etter en VW eller BMW. Det er nemlig disse det er flest av – med henholdsvis 4.510 biler og 3.023 biler.

Aller best er utvalget om du ønsker deg en BMW 5-serie. Det er det faktisk 861 til salgs av, der mange er hentet inn via import.

