Våren er for mange høysesong for rydding og kasting: Enten det er på loftet eller i kjellerboden – eller du har en hage som må stelles og trimmes.

Resultatet er ofte at det blir litt av hvert som må kjøre bort etterpå. Dermed kommer tilhengerne frem over hele landet.

Du skal ikke være lenge på en gjenvinningsstasjon før du ser at mange tar svært lett på lastsikringen. Noen nøyer seg med å slenge et tau over lasten og surre et par ganger, andre gjør ikke det en gang.

Ikke stikke ut i sideretningen

Men selv om det «bare» er hageavfall du transporterer, er det viktig å huske at også dette må sikres.

Kvist og kvast veier kanskje ikke så mye, men det er likefullt last som skal sikres så ikke greiner og kvister flyr av gårde og treffer fotgjengere eller andre biler.

Du må også passe på at lasten ikke stikker ut, spesielt i sideretning. Det tyngste hageavfallet skal i bunnen av hengeren.

I disse dager er det travelt på gjenvinningsstasjonene rundt om i landet. Dette er Haraldrudanlegget på Alnabru i Oslo. Foto: NTB Scanpix Foto: broom

Leie henger med høye vegger

Jekkestropper er smart for å surre lasten. Får du tak i festekrokene på hengergulvet, klemmes lasten sammen oppi hengeren bedre enn om du fester stroppene på utsiden av hengeren.

Småkvist kan fort forsvinne av lasten, selv om du har festet med stropper. Du kan bruke en presenning til å pakke inn lasten. Husk at presenningen også må festes skikkelig.

Du får også kjøpt smarte og solide nett som passer til de fleste tilhengere. Disse legger du over lasten og fester på alle kantene av hengeren, dermed minimerer du faren for at noe skal falle av.

Hvis du skal frakte hageavfall og leier henger, sørg for å leie en henger med høye vegger. Da er det lettere å holde lasten på plass.

Kan slå i stykker frontlemmen

Skal du frakte tyngre gjenstander, er det ekstra viktig å sikre godt. Ved en bråstopp eller kollisjon vil tung last få en enorm kraft forover, tilsvarende mange ganger sin egen vekt. Noen lastestropper på tvers vil ikke klare å holde igjen lasten.

– Det er viktig å tenke at lasten ikke skal forskyve seg i noen retning. Har du bare tatt stropper rundt lasten i sideretningen, hjelper ikke de om lasten blir trykket forover. Selv i en bråstopp i lav fart kan lasten slå i stykker frontlemmen på hengeren eller fyke av takstativet på bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det enkleste er å kjøpe lastestropper med en jekk som strammer stroppen. Disse finnes i flere størrelser, og er merket med bruddstyrke.

Når du skal sikre lasten i tilhengeren, skal du heller gjøre litt for mye - enn for lite. Husk at tung last må sikres alle veier. Foto: broom

Grimesurring

– Se på lappen på stroppen eller forpakningen. Stropper som tåler to tonn er nokså vanlige. Har du stropper fra før, sjekk at de ikke er utslitt eller skadet. En ødelagt stropp skal kastes, sier Sødal, i en pressemelding.

Den enkleste måten å sikre lasten på er det som kalles overfallssurring. Stroppen går fra den ene siden av tilhengeren, over lasten og ned på den andre.

Skal lasten sikres mot å skli framover ved bråbrems, kan man bruke grimesurring. Stroppen blir som en grime på en hest, og festes i gulvet på hengeren, opp på lasten med maksimalt 45 graders vinkel, rundt forsiden og ned på den andre siden i gulvet.

Lastestroppene kan også festes som en loop rundt lasten, for eksempel en stabel med planker. Direkte surring betyr at man fester stropper i lasten og ned i tilhengeren. Vinkelen på surringen må være mellom 30 og 60 grader.

