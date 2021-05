– Det er en av de beste SUV-ene du kan kjøpe

Denne saken ble først publisert i Finansavisen.

I bilverdenen finnes det en jungel av ulike merker og karosseriformer. Tradisjonelt sett troner stasjonsvogn og sedan øverst over de mest typiske karosseriene, i tillegg til coupe, men du kan også kjøpe en kombi med 3 eller 5 dører, pickup eller cabriolet.

De senere årene har det derimot blitt en mer høyreist variant som har preget toppselger-listene både her hjemme og globalt, nemlig SUV.

Hør denne ukens episode – «Hva er en SUV?»:

Forkortelsen SUV står for sport utility vehicle, eller sports- og nyttekjøretøy på norsk. Den kjennetegnes med å være høyreist og ofte kombinert med firehjulstrekk. I Norge ble betegnelsen utbredt rundt 2000-tallet, da markedsandelen begynne å stige. SUV er uansett ikke noe nytt fenomen og modellene har vært på markedet i flere tiår.

SUV-salget preger også salgslistene i Norge. Siden nyttår til utgangen av april var de mest solgte bilene i Norge SUV-ene Toyota Rav4 (3359 biler), Volvo XC40 (2863) og Volkswagen ID.4 (2684). Fjorårets mest solgte bil var også en SUV, nemlig Audis e-Tron.

Til tross for at de er høyreiste og mange har firehjulstrekk egner mange av modellene seg best på asfaltert vei, eller en godt vedlikeholdt grusvei, så hva er egentlig en SUV? Det prøver gutta i Motor-poden å svare på.

SUV-diskusjon

– Hva er egentlig SUV, for nå er jo alt SUV, spør bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

Bileksperten påpeker at det ikke var snakk om SUV da han var liten, men at uttrykket ble mer og mer vanlig med BMW. Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, skyter inn at Mercedes ML også bidro sterkt til SUV-bølgen.

– Jeg begynner jo å lure på om hele SUV-begrepet er irrelevant, sier Mørch Larsen.

– Nei, man kan systematisere det, blant annet skille SUV og offroader, kontrer Sæbø, og ramser opp en rekke biler som er ekte offroadere.

– Land Rover Discovery er jo faktisk en av de beste SUVene du kan kjøpe, legger Sæbø til.

