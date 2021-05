Derfor er de første seks månedene ekstra viktig når du kjøper bruktbil

Det er langt flere som kjøper bruktbil, enn nybil her til lands. Hvert år selges det mellom 400.000 og 500.000 bruktbiler.

Mange av disse selges av forhandlere. Og norske kunder er godt beskyttet av kjøpsloven – også ved kjøp av bil.

Utgangspunktet er at du har to års reklamasjonsrett hvis du kjøper fra privatperson. Fra forhandler er det fem års reklamasjonsrett.

Akkurat det er en viktig grunn til at en del foretrekker å kjøpe bil fra en forhandler. Og reklamasjonsretten er i slike tilfeller ufravikelig – og gjelder uansett om du kjøper fra bruktbilbutikken på hjørnet, eller en merkeforhandler.

Gi beskjed raskt

Caroline Skarderud er fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet. Hun er gjest i BroomPodden denne uken – der ett av temaene er kjøp av bruktbil fra forhandler.

– Hva er det som er viktig å huske på, rundt dette med reklamasjonsrett?

– Ett viktig poeng er at man må gi beskjed om feil og mangler så raskt som mulig. Etter forbrukerkjøpsloven har vi en egen bevisbyrderegel som sier at de første seks månedene etter kjøpet, står bevisbyrden på forhandler. Det betyr at om det oppstår noe unormalt i løpet av den perioden, antar man at det var der da bilen ble solgt. Med mindre selger kan bevise noe annet. Men etter det første halvåret, har selger bevisbyrden. Hvis du mener det har skjedd noe som forhandler burde visst om, kan det i slike tilfelle være smart med en kyndig vurdering.

Minst fornøyd med bruktbilbutikken

Men selv om du har bedre rettigheter når du kjøper bil hos en forhandler, er det ikke alltid det gir en bedre kjøpsopplevelse. I 2019 gjorde Forbrukerrådet en undersøkelse der 1.000 kjøpere og 1.000 selgere ble spurt om hvordan de opplevde bilhandelen.

– 11 prosent oppfattet kjøpsprosessen som negativ via "vanlig" bruktbilbutikk, altså ikke merkeforhandler. Andelen som var negative etter kjøp via privatperson eller merkeforhandler, var bare fire prosent.

– Basert på dette virker det faktisk som om en "vanlig" bruktbilbutikk er det skumleste?

– Ja, det kan være konklusjonen. Vi i Forbrukerrådet sier at man skal være litt forsiktig ved kjøp av bil fra en bruktbilforhandler.

Innbytte

En av grunnene til at mange velger forhandler, når de skal bytte bil, er at de kan levere den gamle bilen i innbytte. Det å stå ansvarlig for bilen i forbindelse med et privat salg, kan nemlig oppleves skremmende.

– Hvor mye ansvar har du egentlig i forbindelse med innbytte hos en forhandler?

– Her er det et annet forhold, igjen. Her er du en privatperson - mens forhandler er en profesjonell. Forhandler forventes derfor å gjøre en god undersøkelse av bilen de tar imot, og sikre seg at alt blir sjekket i forbindelse med taksering. Men i teorien kan forhandleren klage til deg i to år, om det skulle være skjulte feil eller mangler.

Garanti

Et annet argument for å velge forhandler, er gjerne garanti. Her er det en rekke ulike varianter. Noen biler selges med 50/50-garanti – der kjøper og selger deler på kostnadene, eller det er egenandeler.

– Noe vi erfarer, er at mange forhandlere sier at en reklamasjon ikke går på bruktbilgarantien, og at de derfor ikke har noe ansvar. Men det er ikke nødvendigvis riktig. For reklamasjonsretten gjelder uansett og i tillegg, understreker Skarderud.

