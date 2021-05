Lite rust kommer langt ned på vurderingslista. Bare et fåtall sier at farge er viktig.

Det går frem av en fersk landsrepresentativ undersøkelse YouGov har gjort på oppdrag for forsikringsselskapet If.

– Nordmenn vil ha mest mulig igjen for pengene. Forholdet mellom tilstanden bilen er i, hvor mange kilometer den har tilbakelagt og hva du må betale, er avgjørende for de fleste, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Prisen for bruktbil er viktigst



48 prosent svarer «pris», 46 prosent «teknisk stand» og 34 prosent «hvor langt bilen har kjørt» på spørsmålet «Hva legger du mest vekt på ved bruktbilkjøp?». Det er mulig å velge maksimum tre svar fra en liste på 12 alternativer.

27 prosent skjeler til bilens historikk, altså hvordan den har fulgt servicen, vært til EU-kontroller og om den har hatt skader. Tidligere eiere er også viktig.

19 prosent er opptatt av hvor gammel bilen er. Omtrent like mange, 18 prosent, svarer at de er opptatt av merke og modell.

– En del synes nok det er vanskelig å finne ut av historikken til bilen. Vi vet imidlertid gjennom en tjeneste for bilhistorikk vi har på nettet, If Bilhjelpen, at når det er enkelt å titte den forrige eieren i kortene, gir det ekstra trygghet for kjøperen, sier produktspesialist Kenneth Havrevoll i If.

Han oppfordrer alle til å sjekke serviceheftet og spørre ut eier grundig om skader.

Bilens utseende teller mindre

– Det er lett å kjøpe katta i sekken hvis bilen kosmetisk ser fin ut, men at eieren har brukt mer penger på poleringsvoks enn service på verksted, sier Havrevoll.

Likevel kan det virke som de færreste går i pusseklutfella: Bare 5 prosent svarer at kosmetisk stand utvendig og innvendig er viktig. 4 prosent er opptatt av farge.

15 prosent svarer «lite eller ingen rust», 10 prosent «praktiske egenskaper» og 6 prosent «plass».