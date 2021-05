– Kjøreglede måles ikke i liter per mil

De har aldri solgt spesielt godt, de har aldri vunnet en undersøkelse over bilmerker med færrest feil, eller færrest nødstopp. Fabrikken sliter med økonomien og bilmerket står faktisk i fare for å forsvinne.

Mer italiensk kan det vel knapt bli, med mindre det er snakk om pizza, Michelangelo eller det skjeve tårn i Pisa. Så er det da også bilmerket Alfa Romeo vi snakker om.

Et merke mange av eierne, som gjerne omtaler seg som alfister eller alfaholikere, har et nærmest et religiøst forhold til. Dette til tross for at livet kanskje hadde vært litt enklere med en Lexus eller Mercedes på gårdsplassen.

Skiller seg ut

Mange Alfa Romeo-eiere er altså gode, gammeldagse og lidenskapelige entusiaster. I alle fall mange av de som har litt eldre årganger. Og det liker vi!

Bilene skiller seg definitivt ut blant den gemene hop av grå og halvkjedelige biler. Ofte med friske farger, sexy design og kjøreegenskaper som kan få frem guttungen i nesten hvem som helst.

Det blir dermed en interessant øvelse å dykke ned i de nesten 90 anmeldelsene disse eierne har gitt sine biler i vår egen seksjon, Eierne mener.

Er det bare ukritisk skryt og entusiasme, eller har noen rett og slett møtt så mye motstand med sin italienske doning at de har gitt opp?

Alfa Romeo byr på særegne biler, med mye kjøreglede. Det setter eierne stor pris på. Foto: Broom.no

Med sjel og personlighet

Denne eieren har en Alfa Romeo 156 fra 2005 og er ikke bare fornøyd. Vakker bil med masse sjel og personlighet, men ikke alltid like pålitelig.

Det trekkes kraftig for både kvalitet og eierkostnader. Her gis det henholdsvis 2 og 3 poeng. Det påpekes at både rust og topplokk kan være en svakhet.

Kjøreglede og hyggelig drivstofforbruk skaper en viss balanse i regnskapet. Her gis det 8 poeng i begge kategoriene.

Dermed ender bilen med 5,4 poeng av 10 mulige.

Byttet motor etter 30.000 km.

Byttet motor på en nesten helt ny bil, men fortsatt kjempefornøyd? Ofte skaper slike ting litt misnøye og skepsis. Men ikke i dette tilfellet.

– Beste bilen jeg har hittil og perfekt for meg, sier eieren av denne 2017 modellen Giulia, med 280 hesters bensinmotor.

Også her, som på mange andre Alfa-anmeldelser, gis det full pott på kjøreglede. Det samme gjøres i kategoriene plass og forbruk. Det trekkes ett fattig poeng på kvalitet. Skal vi gjette at det har noe med motorbyttet å gjøre?

I sum gir denne eieren bilen sin 9,4 av 10 mulige poeng.

Kjøreglede måles ikke i liter per mil

Utsagnet over kommer fra eieren av en Alfa Romeo 159 3,2 JTS, fra 2006. Det er godt sagt og sier langt mer enn de få ordene i den korte setningen.

Vedkommende sier også at til tross for at bilen er 14 år gammel, snur folk seg fortsatt etter den når den passerer. Og beskriver den som familiebil, hyttebil og sportsbil i ett. I det hele tatt er det tett mellom god-ordene.

Det som det imidlertid trekkes litt for er noe elektronikk-trøbbel underveis.

Den totale scoren blir 8,6 poeng av 10 mulige her.

Samme bil igjen

Alfa Romeo MiTo er ikke noen stor bil. Det står derfor respekt av å tilbakelegge mer enn 50.000 kilometer i året i en slik bil.

Som om den ikke har design nok fra før, har i tillegg denne eieren valgt en litt spesiell farge på bilen også.

Utrolig lettkjørt og morsom bil, sies det. Det gis nok en 10-poenger for kjøreegenskapene. Det samme får den på forbruket.

Til tross for anstendig kjørelengde, har det ikke vært noe annet feil enn et dårlig svinghjul på denne bilen som belønnes med 8,6 poeng av 10 oppnåelige.

Oppsummering

Kjapt oppsummert kan vi fastslå ett av to: Enten er bilene langt bedre enn sitt noe frynsete rykte, eller så er eierne god over middels tolerante.

Så å si alle som har bidratt med anmeldelser på Alfa Romeo fremhever dette med kjøreglede, eierglede og vakkert og litt annerledes design som viktige parametere.

Svært få er misfornøyd med kvaliteten. Ingen anmeldere gir bilene sine «slakt». Snarere er det en viss stolthet på spore blant alle eierne. Mange sier også at de skal ha samme merke igjen.

Aller mest fornøyde med sin Alfa Romeo er de som kjører Stelvio. Foto: Broom.no

Innledningsvis var vi frekke nok til å antyde at livet med en Lexus eller Mercedes kanskje hadde vært enklere. En kjapp sammenligning av merkenes samtlige modeller viser følgende:

Lexus-eierne gir bilene sine 9,0 av 10 mulige poeng i gjennomsnitt, Mercedes ender på 8,4, mens Alfa Romeos fasit er 8,2 poeng. Vi våger likevel påstanden om at Alfa-eierne har et morsommere bilhold!

Aller mest fornøyde er de som kjører Stelvio, mens de som er minst fornøyde har 156. Poengene her er på henholdsvis 9,4 og 6,6. Så skal vi også huske at 156 nå begynner å bli en godt voksen bil, med naturlig behov for ekstra stell.

Saken ble først publisert hos Broom.no