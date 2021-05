Monsterbobilen: Slott på hjul

Denne artikkelen ble først publisert på Finansavisen Motor 07.02.2021

SARPSBORG: – Først var campingvogn et skjellsord blant enkelte. Så fikk bobilene et harrystempel sammenlignet med båter i samme størrelse og prisklasse.

Nå kan vi imidlertid tilby bobiler med en størrelse, utførelse og pris som er alt annet enn kjip, sier Fredrik Østereng i Kingsrød Trading.

Husbilen, eller det rullende slottet han snakker om, er en STX Motorhome bygd på chassiset fra den tunge lastebilen Mercedes-Benz Actros. Bilen har bakhjulstrekk, tre akslinger, luftfjæring med nivåregulering og komfortseter med egen luftfjæring. Ulempen er at du må ha førerkort for lastebil klasse C, som tar et par måneder og koster rundt 30.000 kroner.

LEILIGHET: Når veggene er skjøvet ut blir det godt med boltreplass for de åtte passasjerene eller seks overnattingsgjestene i luksuriøse omgivelser. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Høyere vekt

Fordelen er at du får en bobil med en totalvekt på 26 tonn hvor produsenten ikke har måttet bekymre seg for vekten når det kommer til tykkelsen på veggene, parketten på gulvet eller utstyret ombord. Som størrelsen på varmtvannstanken og TV-ene, vaskemaskinen og stekeovnen eller sentralstøvsugeren og den seks meter brede elektriske markisen.

I en vanlig bobil med en totalvekt på 3,5 tonn, vanligvis bygget på et varebilchassis fra Fiat eller Ford, er størrelsen på vann- og gasstanker samt isolasjon og annet utstyr valgt på bakgrunn av lav vekt.

De er alltid effektivt innredet, men de blir gjerne lave, trange og enkle, til priser fra rett under til godt over en million kroner.

Bobiler med totalvekt på inntil 7,5 tonn og førekort klasse C1 er gjerne litt større og mer solide, men også betydelig dyrere. Priser fra drøye tre til fem millioner må du regne med for en ny bil.

– Det som gjør vår bobil så funksjonell er likevel de uttrekkbare sidene i stuen og på kjøkkenet, samt hevingen av taket på hovedsoverommet, legger han til.

BILGARASJE: Fredrik Østereng i Kingsrød Trading vurderer å utvide garasjen slik at man får plass til en Porsche 911 i stedet for bare en VW Up eller Mini. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Økt bredde

Ved å nesten doble bredden fra 2,5 meter kan kjøkkenet og stuen lett sammenlignes med det du får i en 40 kvadratmeters toroms leilighet. Full ståhøyde for personer på over 1,90 er også kjekt. Med en ekstra dobbeltseng over førerhuset, en sofa som konverteres til det samme, samt et stort soverom bak, får du samtidig like mye soveplass som i en fireroms.

Det separate badet med dusjkabinett, toalett og vask er også større enn på båter i samme størrelse, altså 12 meter, eller 40 fot som man sier på sjøen. På grunn av funksjonen i vannet er båtene dessuten spisse, smale og lave, mens sesongen gjerne er kortere.

Med en dieselmotor på 510 hestekrefter, åtte sitteplasser, seks sengeplasser, velutstyrt kjøkken og egen garasje for småbilen bør de fleste behovene løses greit. Det er fristende å ramse opp alt av utstyr ombord, men elektrisk trapp, solcellepanel, 6,4 kW generator, vannbåren varme og hydrauliske støtteben for automatisk levelering av bilen hever komfortnivået betraktelig.

KING SIZE: Når du får hevet taket i hovedsoverommet blir det god plass i den store dobbeltsengen. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Flere hester

– Det er ergerlig at det ikke er plass til en Porsche 911 i garasjen, men jeg tror vi skal prøve å gjøre om litt slik at vi likevel klarer det, sier Østereng, som har hatt både Porsche og Ferrari i sin egen garasje.

Gjennom salgsselskapet Kingsrød Trading har han i en årrekke allerede solgte hestebiler bygget på det samme lastebilunderstellet. Da forsvinner garasjen og noe av plassen i boenheten til fordel for en stall med plass til fire hester.

– Disse selger vi rundt 50 av i året, i tillegg til 100 mindre hestebiler med priser fra 600.000 kroner som kan kjøres med vanlig førerkort. Med den økende interessen for bobiler i Norge tror vi at slike luksuriøse bobiler vil slå an, sier han.

GLAMPING: Dobbel vask, induksjonsovn, komfyr, microbølgeovn og oppvaskmaskin gjør bobilopplevelsen mer komfortabel. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Større biler

Fjoråret viste ifølge generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund en nedgang på 13,8 prosent til 3.630 bobiler, etter fem år med sammenhengende vekst.

– Trenden de siste årene er likevel at det er i segmentet over 3,5 tonn økningen har vært størst, sier han.

Det betyr at 60 prosent av bobilene i fjor var på over 3,5 tonn. I rekordåret 2018 ble det registrert 4.166 nye bobiler i Norge, etter fire års sammenhengende vekst. I 2010 ble det registrert 1.848 bobiler, de fleste under 3,5 tonn.

Prisen på snaue åtte millioner kroner for den store og luksuriøse STX Motorhome er litt mer enn det en stor hestebil koster, på grunn av utforming og avgifter, men ikke mer enn det en 40 fots motorbåt koster.

Se video: Bli med på rundtur i Lars Gørans dyreste bobil: