Ny teknologi gjør lading av elbil mye raskere

Det er en kjent sak at dette med lading er en liten terskel for mange potensielle brukere av elbiler.

Åpning av ladeluker, plugge i kabel og slike ting blir av mange sett på som en bøyg.

Også rundt dette skjer det endringer. For første gang har det blitt produsert batterier til elbiler som kan lades fullt opp i løpet av fem minutter.

Det er så å si samme tid som det tar å fylle opp en drivstofftank med fossilt drivstoff. Det vil være et viktig bidrag for å få flere til å velge elektrisk bil.

Nanopartikler

Det nye litiumionbatteriet er utviklet av det israelske selskapet StoreDot og produseres av Eve Energy i Kina på en helt standard produksjonslinje. Det skriver avisen The Guardian.

StoreDot skal allerede ha demonstrert det lynraskt ladbare batteriet i telefoner, droner og elektriske scootere.

Nå er tiden inne for å yta det hele et steg videre. De har produsert 1.000 batterier som skal vises for bilprodusenter og andre interessenter.

Hemmeligheten ligg i at StoreDot bruker en helt ny type nanopartikler istedenfor grafitt i disse batteriene.

Det var mulig

De opplyser også at prisene på disse batteriene vil være lik de tradisjonelle batteriene. Ulempen er at de nye batteriene krever mye høyere ladespenning en dagens for å kunne lades så raskt.

- Lading av litiumionbatterier på bare fem minutter ble ansett som umulig, men vi har nå vist at det faktisk er mulig. Det sier administrerende direktør i StoreDot, Doron Myersdorf.

Nå skal batteriene, som enn så lenge er å anse som prototyper, gjennom omfattende tester og prøver før de er klare for masseproduksjon.

Når de kan bli å finne i elbiler sies det ingenting om ennå. Men at det kommer til å skje store forbedringer i forhold til dette med ladetid framover er det liten tvil om.

(Artikkelen er først publisert av Broom)