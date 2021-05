Mange vil fortsatt ha ny dieselbil: Har mer enn doblet salget

Nybilsalget i Norge domineres av biler som har en eller annen form for elektrifisert drivlinje. Enten det er hybrid, ladbar hybrid eller ren elbil.

Tiden da dieselbilene sto for over 70 prosent av det totale salget, synes ganske så fjern.

Per april var dieselandelen på 5,7 prosent – ned fra 11 prosent i samme periode i fjor. Så her er utviklingen ganske så entydig.

Salgsvekst på over 130 prosent

5008 fikk en facelift i forbindelse med 2021-utgaven. Nå ser den riktig så barsk ut – og da særlig GT-utgaven med litt større felger og svarte detaljer.

Men det finnes fortsatt de som går motstrøms. Peugeot 5008 er den nest mest solgte nybilen med dieselmotor så langt i år. Totalt er det registrert i underkant av 300 biler. Det er en økning på over 130 prosent, sammenlignet med samme periode i 2020.

5008 er en stor og romslig SUV – som nylig har fått en midtlivsoppdatering. Det betyr noen visuelle endringer både utvendig og innvendig.

Stor suksess

– 5008 med dieselmotor er en bauta! Rett og slett en stor suksess for Peugeot. For en familie med mange lange turer, er dette topp. Her er det plass til bagasje og barneseter, og det er mange fornøyde kunder, skryter informasjonsdirektør for Peugeot i Norge, Stian Gihle.

Han tror 5008 appellerer både på grunn av utseende, plass og nøysomme motorer.

Med 56 liters tank og et forbruk på 0,41 ved blandet kjøring har du en teoretisk rekkevidde på over 130 mil. Da er det ikke noen elbiler som kan måle seg.

Romslig

En av de fordelene med Peugeot 5008 er at den har sju seter og at bagasjerommet er på hele 702 liter når den brukes som femseter.

Hekken er rett og vitner om at her har plass vært høyt prioritert.

Men firehjulsdrift får du ikke – til tross for SUV-designet. Her er det forhjulstrekk som gjelder.

Lillebror 3008 er derimot, er tilgjengelig som ladbar hybrid med 300 hk og firehjulsdrift. Den stjeler nok en del kunder, selv om startprisen er noe høyere. Den starter på 504.900 kroner – mens 5008 1,5 Blue HDi med 130 hk koster fra 480.900 kroner.

– Har ikke så lenge igjen

Salgsøkningen til tross – Gihle er åpen på at det ikke er dette som er framtiden.

– Dieselmotoren har fortsatt noen faste tilhengere, men i Norge har den ikke så lenge igjen. Insentivene for å kjøpe elbil er så sterke at alternativene har små muligheter. Men det virker som om muligheten til å kjøre enorme avstander uten å tenke på fylling, fortsatt er attraktivt – akkurat som i gamle dager.

Over 100 forskjellige dieselbil-modeller er solgt i Norge så langt. Men for de fleste av disse er det altså svært lave tall.

Denne saken ble først publisert på Broomn.no.