Mangler én service – det gir bileieren en kjemperegning

I Norge har vi noen av verdens beste garantiordninger på nye biler.

Fem års garanti, begrenset oppad til 100.000 kilometer er det mest vanlige her. Mens det i mange andre land ofte er bare to eller tre års garanti.

Det betyr at norske bileiere kan forvente svært forutsigbart bilhold de første årene, med lite annet enn slitedeler som eventuelt må skiftes.

Men noen kriterier må oppfylles for at garantien skal gjelde. Det viktigste her er å følge bilens serviceprogram. Hvis ikke bilen får servicer innenfor angitt tidsrom/kilometerstand, risikerer man at garantien ikke lenger gjelder.

Motoren hadde havarert

Brooms bilekspert Benny Christensen har akkurat vært borte i en sak som gjelder en bil som bare er tre år gammel. Tre måneder etter at dagens eier kjøpte den, ville ikke motoren starte.

Etter at merkeverkstedet hadde hatt bilen inne lenge, kom de til at motoren hadde havarert, på grunn av høy innsprøytning. De fant også ut at første eier av bilen ikke hadde tatt aller første service, depåfølgende servicene var tatt som normalt. Men verkstedet mente nå at årsaken til motorhavariet kan relateres til servicen som ikke ble utført, dermed også at garantien ikke gjelder. Derfor må eieren stå for alle kostnader selv.

Det hører med til historien at første eier av bilen er slått konkurs.

– Bileieren fortalte dette anonymt, i et innlegg på vår Spør Benny-tjeneste. Vedkommende lurer ikke overraskende på om det bare er å godta dette, eller om garantien likevel bør gjelde. Også om forrige eier er helt uten ansvar, ettersom selskapet bilen var registrert på nå er nedlagt, forteller Benny.

– Ikke veldig god kundeservice

– En mildt sagt kjedelig sak..?

– Ja, det kan du trygt si! Dette er jo snakk om en kjemperegning, som man absolutt ikke bør risikere på en så ny bil. Jeg reagerer på flere ting her og synes verkstedet viser lite ydmykhet i forhold til feilen og skaden som har oppstått. Her virker ikke kundeservicen veldig god, sier Benny.

Han legger til:

– Ettersom jeg er bilmekaniker og ikke jurist, føler jeg meg på litt gyngende grunn her. Jeg har dermed rådført meg med Forbrukerrådet i denne saken.