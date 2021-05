Verditap er den store, stygge ulven i de aller fleste bil-regnskap. Kjøper du helt ny bil, må du regne med at den halverer seg i verdi i løpet av bare noen år. Nybilmarkedet har gått gjennom store endringer de siste årene. Dette påvirker også bruktbilprisene. Og for noen bileiere er dette absolutt ikke gode nyheter.

– Vi ser at endel merker og modeller har blitt mer tungsolgte enn tidligere. Mye handler om skiftet over til elektrifiserte biler. Det har gjort at endel bensin- og dieselbiler har blitt mer tungsolgte, dermed også at de har falt ekstra mye i verdi, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Halv pris etter fire-fem år var lenge en tommelfingerregel. Nå går det enda kortere tid for endel biler:

Kan bli glemt i bruktmarkedet

– Ja, det er ikke helt uvanlig at det kan være halv pris, etter bare tre år. Ofte er det da snakk om biler som er kostbare som nye, men der markedet har endret seg underveis. Ett eksempel her er SUV med dieselmotor. Noen av dem holder seg fortsatt bra i pris, mens andre blir sett på som ganske sære nå – og er derfor vanskelige å selge, sier Møller Johnsen.

Noe som også skiller seg litt ut her, er bensin- og dieselbiler som også finnes i ladbare utgaver. Da blir de to førstnevnte utgavene fort glemt i bruktmarkedet. «Smale» merker og modeller kan også falle veldig mellom stolene. I bruktmarkedet er det jo så enkelt som at ingen biler er verdt mer enn noen er villig til å betale for dem.

Bruktbil: Det kan være dumt å kjøpe en bestselger

Elbil-bølgen påvirker også bruktbilmarkedet, det har blant annet blitt betydelig vanskeligere å vurdere verditap på mange biler de siste årene. Foto: broom

Hvor fort blir de solgt?

Det positive for de som er på utkikk etter nyere bruktbil, er naturligvis at det her er mulig å gjøre ekstra gode kjøp. Men det er viktig å sette seg godt inn i markedet og priser:

– Når kjøpsvanene endrer seg fort, blir det også krevende å sette riktige priser. Generelt er det også slik at mange har et altfor optimistisk syn på hva bilen er verdt, det gjelder spesielt de som selger bil privat. Profesjonelle aktører lever jo av å sette «riktige» priser og treffer nok generelt bedre. Men det har nok aldri vært viktigere å bruke litt tid på bilkjøpet før man slår til.

– Har du landet på en spesiell modell, gjelder det å sjekke priser på flere eksemplarer, gjerne også skaffe deg et inntrykk av hvor fort de blir solgt. Her er det egentlig så enkelt som de bilene som ligger lenge usolgt – de er priset for høyt, sier Møller Johnsen.

– Mange bilkjøpere har grunn til å føle seg lurt

Mange ladbare hybrider i år

Hvert år kommer det mange tre år gamle bruktbiler ut på markedet. Dette er nemlig den mest vanlige tidsrommet for leasing. Ofte har disse bilene også kjørelengde på like oppunder 45.000 kilometer, standard kjørelengde er her 15.000 kilometer i året. I mange tilfeller er dette svært kurante bruktbiler:

– De har fulgt alt av servicer og har fortsatt to år igjen av nybilgarantien. Dermed ligger det an til trygt og forutsigbart bilhold, i alle fall de første årene. I år vet vi blant annet at det kommer mange ladbare biler, av det vi kan kalle første generasjon ladbar hybrid, ut på markedet. Felles for de fleste av dem er relativt begrenset rekkevidde på strøm. Her kan det nok fort bli kjøpers marked og dermed gunstige priser. Det er positivt for de som vurderer en slik bil. Men husk også at du nok kommer til å oppleve det samme den dagen du selv skal selge, avslutter Møller Johnsen.

(Artikkelen er først publisert av Broom)

Her er det bare én ting som gjelder: Lav pris!