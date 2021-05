De er nede i knestående i Norge – men nå kommer denne

Subaru er ikke den bilprodusenten som strør om seg med nye modeller i tide og utide. Noe som definitivt har gått utover salget her hjemme. De siste årene har det ikke vært mye å rope hurra for. Det har rett og slett vært så labert at den norske importøren ikke tar inn noen biler i 2021. De selger fra fjorårs-lageret.

Grunnen er at de mangler en modell med ledning. Noe vi nordmenn elsker og kjøper i hopetall av.

Men nå er det endelig lys i Subaru-tunnelen. For i ikke altfor fjern framtid lurer nå en helt ny og spennende modell. En modell de har utviklet i samarbeid med Toyota og som kan få fart på salget her hjemme også.

Navnet Solterra er sammensatt av de latinske ordene sol og terra. Foto: Subaru

Solterra betyr sol og jord

En modell som i kjent Subaru-stil er det det vi kan kalle en allværsbil, perfekt for norske forhold. Høyreist, med firehjulsdrift og god plass. På toppen av det hele er den helelektrisk.

Solterra blir navnet på den nye bilen som Subaru selv kaller en e-SUV.

Navnet Solterra er sammensatt av de latinske ordene sol og terra, og betyr henholdsvis sol og jord. Subaru ga el-SUVen modellnavnet for å understreke at dette er en elbil som spiller på lag med naturen, og at det er en SUV som tar deg dit du vil, når du vil, slik Subaru er kjent for.

Bilen bygges på en ny plattform som som Subaru og Toyota har utviklet spesielt med tanke på elbiler. Stor akselavstand og korte overheng bidrar til å skape en rommelig og åpen kupé. Vi snakker her om en bil i det som kalles C-segmentet.

Plattformen er skalerbar, så det kan også bygges biler i andre størrelser og segmenter på den.

Viderefører Subaru DNA

– Dette er første modell i Subaru sin satsning på batteridrevne biler. Den vil komme fram i en norsk natur med barske kjøreforhold landet rundt, året rundt. Og den er ikke minst laget for aktive folk som er glade i å bruke alt naturen har å by på, sier daglig leder i Subaru Norge, Torbjørn Lien i en pressemelding.

– Nå viderefører og videreutvikler Subaru DNA-et fra kjente modeller som Forester, Outback og XV i den nye Solterra, legger Lien til.

Rekkevidde, ytelser og batteristørrelse er ikke kjent ennå. Toyota her tidligere uttalt at dette vil offentliggjøres sent inneværende år, for deres tvillingbil bZ4x. Det er grunn til å tro at det samme gjelder for Subaru.

Bilen skal etter planen komme på markedet midt i 2022, altså om ett års tid. Den vil definitivt bli en kjærkommen nyhet for norske Subaru-forhandlere.

Saken ble først publisert hos Broom.no