Merket forsvant fra Norge – nå risikerer eieren å måtte vrake bilen

Hei Benny! Jeg har kommet i en situasjon som jeg ikke aner hvordan jeg skal løse. Jeg kjøpte i 2013 en Chevrolet Spark med utgangspunkt i at jeg ikke trengte større bil og den var rimelig. God har den også vært. Til nå.

Airbag-lampen lyser og jeg får ikke reparert dette på noe verksted. Som kjent trakk Chevrolet seg ut fra Nord-Europa bare en liten stund etter min handel. Synd for meg. Jeg tok først kontakt med et verksted som er oppført som merkeverksted, altså de har fortsatt avtale om reparasjon på disse bilene.

De feilsøkte og kom frem til at det er styreenheten til airbag som er synderen. De kunne bestille ny og skifte. Det gjorde de, men de kunne ikke få konfigurert den nye enheten til bilen. Softwaren fikk ikke tilgang. De kunne altså ikke reparere bilen likevel. De tok ut enheten igjen og jeg måtte finne et annet verksted.

Verksted to hadde oppdatert software. Samme historie her. Ny enhet, men de hadde ikke software-rettigheter. Så det stoppet her også.

Verksted tre mente de hadde oppdatert software og rettigheter i orden. De skulle bare programmere enheten til bilen, som jeg lot sitte i bilen fra verksted to.

Etter en lang kjøretur på nesten tre timer til verkstedet og en hel dag med venting, ble det slik at vi venter på en tilgangskode fra produsenten. De skulle sende den på e-post. I dag fikk jeg beskjeden. Produsenten sier at min bil ikke har disse kodene og verkstedets PC krever denne for å komme inn på airbag-enheten. Verksted tre kan dermed heller ikke hjelpe meg ...

Nå er jeg en smule fortvilet. Jeg har nå en ny enhet som ikke kan kodes til bilen. Bilen er i veldig god stand. Gått snart 75.000 km og har ingen andre utfordringer. Den vil sikkert gå 7 år til hvis jeg kunne fått til å konfigurere en liten databoks i bilen.

Jeg har søkt på nett for å se om det er lov å få avinstallert hele airbagsystemet i bilen, uten å bli klok på det.

Synd om jeg må vrake en fin, liten bil bare på grunn av datatrøbbel. Har du noen gode ideer?

Mvh en trist småbileier, Torleif Johansen.

Benny svarer:

Heisann Torleif.

Det er absolutt ikke vanskelig å forstå din frustrasjon i denne saken. Dette burde i utgangspunktet vært en relativt grei sak å fikse opp i, men slik er det ikke alltid med lunefull elektronikk.

At bilmerket ikke lengre finnes i Norge, gjør heller ikke saken enklere. Da forsvinner ofte både kompetanse og tilgang på verdifull programvare fra fabrikanten.

Uten at det hjelper deg en døyt, er det ikke til å komme fra at det var enklere den gangen biler kunne repareres med skrutrekkere og fastnøkler. Men den tiden er definitivt forbi – og kommer neppe igjen …

Du spør om det er lov og mulig å koble ut bilens airbag-system. Svaret på det er et klokkeklart nei. Det kan du ikke gjøre.

Selvfølgelig er det for galt å levere en fullt ut brukbar bil til vraking. Det er i alle fall alt annet enn miljøvennlig. Dessuten unødig kostbart for deg som forbruker.

Det virker på spørsmålet ditt som om du har hatt seriøse og velmenende folk til å forsøke å hjelpe deg ut av den leie knipa. Men uten riktig «verktøy» er det ikke lett – selv om man vil aldri så mye.

Det finnes heldigvis noen få verksteder i Norge som har spesialisert seg på dette med blant annet styreenheter og annen avansert bilelektronikk. Der både kompetanse, kreativitet og yrkesstolthet står høyt. Det er godt mulig at de kan hjelpe deg med dette.

Mitt råd til deg blir derfor å ta kontakt med et av disse, for eksempel Simco i Sarpsborg, som kanskje er de beste i landet på dette.

Så håper jeg at de kan hjelpe deg og at du endelig kan få orden på airbagen igjen. For som du sier; med bare 75.000 kilometer på telleverket bør du ha bil i alle fall syv år til her.

Ønsker deg lykke til!

