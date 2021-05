Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 17.05.2020

Bildene fra maidagene 1945 er ikoniske.

Kronprinsen sittende bakpå en nedslått kalesje vinkende og hilsende til folket fra en bil gjennom Oslos gater 13. mai står for mange som selve symbolet på vår gjenvunne frihet.

En frihet Norge hadde fått bare noen dager tidligere, nærmere bestemt da tyskerne kapitulerte 8. mai, for 76 år siden.

BEVART: Etter krigen tok Nagell-Erichsen bilen i privat bruk igjen frem til den i 1959 ble donert til Norsk Teknisk museum, som fortsatt har den. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Praktfull Buick

Bilen på bildene med registreringsnummer C-1473 er en Buick Roadmaster Convertible. Den ble kjøpt ny av høyesterettsadvokat og Aftenposten-eier Leif Nagell-Erichsen hos Sørensen & Balchen i Oslo våren 1938. Bilinteresserte Nagell-Erichsen var på det tidspunkt sentral i Norges Automobil Forbund.

Buick produserte kun 350 eksemplarer av denne luksusmodellen med betegnelse 80C. Den er 5,4 meter lang, 1,9 meter bred og veier 2,2 tonn. Drivkraften blir besørget av Buicks egen 5,2-liters rekkeåtter på 141 hestekrefter.

Buick var GMs nest dyreste bil på det norske markedet, etter Cadillac, og merket var meget populært blant de mer velhavende. Med 246 nyregistreringer i 1938 var Buick det 8. mest solgte merket i Norge, og det desidert mest luksuriøse på topp ti-listen. Til sammenligning solgte Cadillac kun 10 eksemplarer i Norge samme år.

TRIUMFFERD: Kronprins Olav tar i mot jubel og blomster fra publikum mens Max Manus hele tiden sjekker omgivelsene. Legg merke til det norske flagget på panseret. Foto: NTB

Triumfferd

Hva som hendte med bilen under krigen er ukjent, men allerede i fredsdagene i mai 1945 ble den stilt til disposisjon som transport for Kronprins Olav da han kom tilbake fra England 13. mai.

Til jubel fra en stor folkemengde gikk kronprinsen i land på Akershuskaia og kjørte gjennom Oslo sentrum.

Planen fra Slottets side var at kronprinsen skulle kjøre en lukket bil fordi det fortsatt kunne finnes tyskvennlige terrorister i byen, og at det derfor var fare for et mulig attentat mot Kronprinsen.

OPP KARL JOHAN: Hele kolonnen på vei opp Karl Johans gt. på vei mot slottet. Først fire militærmotorsykler, så en Mercedes-Benz med vakter før kronprinsens Buick. Foto: NTB

Ville hilse fra åpen bil



Kronprinsen insisterte imidlertid på å hilse det norske folk fra en åpen bil, og valget falt altså på Nagell-Erichsens Buick. Som bevæpnet sikkerhet for kortesjen satt motstandsmannen Max Manus i passasjersetet foran.

Bilen ble også brukt i kortesjen da Kong Haakon VII kom tilbake 7. juni, da den fraktet kronprinsen med prins Harald og de to prinsessene.

Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Til Teknisk museum

Etter krigen tok Nagell-Erichsen bilen i privat bruk igjen frem til den i 1959 ble donert til Norsk Teknisk Museum, som fremdeles eier den. Et praktfullt stykke Norges-historie som hadde fortjent litt mer oppmerksomhet.