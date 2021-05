Filip sovnet bak rattet – våknet av at noen ropte «skru av motoren»

Noen erfaringer i livet kan være ganske brutale. Slik var det også for Filip Stray fra Moss. For bildet over er av hans første bil, som han kjøpte som 19-åring.

– Det der kunne gått veldig galt, sier Filip stille.

Nå deler 39-åringen sin historie med oss. En historie om hvordan hans aller første bil, bokstavelig talt, ble historie. På dramatisk vis.

– Jeg var 19 år gammel og hadde kjøpt min første bil. Jeg hadde et budsjett på 100.000 kroner, som var relativt mye penger for en 19-åring den gangen, en de hadde jeg altså fått skrapt sammen. Det jeg ikke hadde mye av var erfaring.

Han endte opp med å kjøpe bilen til sin mor. En 1995-modell Toyota Carina E.

– Den hadde kostet 250.000 kroner ny. Jeg fikk den for 90.000. Det var nok en grei pris, for å si det pent. Det var kanskje ikke et veldig spenstig bilvalg, men en trygg bil som ga et forutsigbart bilhold for en som ikke skrur selv, forteller han videre.

Sovnet bak rattet

Han var godt fornøyd med kjøpet. Det meste var fryd og glede helt til en sen kveld han skulle kjøre hjem til Moss, etter en lang dag i Oslo.

– Jeg kom omtrent til Vestby, før jeg sovnet bak rattet på E6. Det var ikke autovern der, så jeg kjørte ned i grøften mellom kjørefeltene, traff en lyktestolpe og bilen rullet rundt.

En stygg smell, som førte til at Filip ble slått ut. Fra selve hendelsen husker han lite.

– Det første jeg husker er at det sto noen og ropte til meg: Skru av motoren! Jeg fikk vridd om nøkkelen og karret meg ut av bilen med den armen som fungerte. Den venstre skulderen var vond og det var armen også.

Filip Stray, sier han har blitt en mer forsiktig bilist etter at han fikk familie. Foto: Privat.

Natten ble tilbragt på sykehus. Han hadde fått et kutt i hodet og en hjernerystelse. Det ble en periode med sykmelding.

– Ja, det gjorde det. Men det må sies at dette gikk veldig, bra tross alt. Bilen min ble selvsagt vrak. Det gjorde lyktestolpen også, legger han til med en liten latter.

Englevakt

Heldigvis var bilen kaskoforsikret. Slik at skadene ble dekket.

– Ja, som en liten kuriosa husker jeg at lyktestolpen hadde en verdi på 180.000 kroner.

– Da jeg noen dager senere skulle til Viking for å hente noen eiendeler i bilen, sa en de som jobbet der: "Den som satt i denne bilen overlevde vel ikke?

– Joda, det var meg, sa jeg med hånda i været. Da tittet han to ganger på meg og konkluderte med at jeg måtte hatt englevakt.

Slik endte hans første bil sine dager. Moralen må bli: Ikke kjør bil når du er trøtt. Dette gikk galt, men det kunne gått enda verre.

Slik så bilen ut etter et heller ublidt møte med grøfta og en lyktestolpe. Foto: Privat.

Flere rundkast

Men det er ikke eneste gangen det har gått galt for Filip. Noen år senere var det en Volvo som havnet på taket.

– Jeg var i Sverige hos svigerfamilien min, det var vinter, snø og glatt. Jeg hadde vært ute og handlet og skled rett og slett av veien. Ned i grøfta og bilen rullet rundt, forklarer mossingen.

Han påstår selv at han er forsiktig i trafikken.

– Ja, det høres kanskje ikke slik ut med tanke på det jeg forteller, men disse tingene har satt en støkk i meg. I ungdommen har jeg noen bil-historier jeg kanskje ikke er så veldig stolt av. På den annen side jeg var nok ikke verre enn noen andre.

– Etter at jeg giftet meg og fikk barn har jeg roet betydelig ned i alle fall. Nå kjører jeg pent, det er kanskje noe som kommer litt med alderen også, undrer han.

Drømmer om Toyota Supra

Til daglig er han nå å finne bak rattet i en Ford Focus stasjonsvogn, med dieselmotor.

– En bil jeg er veldig fornøyd med. Det har ikke vært noe tull med den. Dessuten er den romslig, drivstoffgjerrig og jeg føler at det er mye bil for pengene, forklarer han.

Men som bilinteresserte flest har han også en drømmebil.

– Ja, flere til og med. Men nye Toyota Supra med sekssylindret motor, det kunne absolutt vært noe, sier han og høres drømmende ut i stemmen.

– Men det får kanskje bli siden en gang. Akkurat nå er det en praktisk bil som gjelder for oss, forklarer han.

