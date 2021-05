Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, har fulgt om lag 10 000 bilister gjennom 12 måneder, og har unik innsikt i hvordan ulike grupper forholder seg til fartsgrensene.

Råkjører Tesla - her er verstinglisten

– Det er store forskjeller mellom bilmerkene. Om det er slik at de som liker å kjøre fort velger bestemte bilmerker, eller at noen biler «inviterer» til å kjøre for fort er ikke godt å si, men tallenes tale er klar, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind i en pressemelding.

Disse bilmerkene bryter fartsgrensene oftest, og minst, sortert etter bilmerke og andel fartsovertredelser (Prosent av antall meter kjørt i over fartsgrensen, per 1000m)

Tesla - 25,6 %

Hyundai - 19,7 %

BMW - 24,5 %

Honda - 19,6 %

Audi - 23,4 %

Opel - 19,0 %

Volvo - 23,1 %

Toyota - 18,0 %

Volkswagen - 21,9 %

Suzuki - 15,8 %

– En Tesla-sjåfør i snitt kjører mer enn 62 prosent mer for fort enn en Suzuki-sjåfør, sier Skovly.

Deretter følger BMW, Audi, Volvo og kanskje overraskende for noen, Volkswagen, på listen over bilmerkene med høyest andel fartsovertredelser per kjørte kilometer.

Polestar på vei opp

Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind. Foto: Fremtind

Alle bilene i listen har Fremtind registrert minst 400 000 kjørte kilometer mer. Noen bilmerker har vi for få biler av, eller for få kjørte kilometer, til at de er med i oversikten.

– Hvis Polestar-sjåførene fortsetter å kjøre som de gjør i dag, blir nok Volkswagen skjøvet ut av versting-listen til neste gang, sier Skovly.

Undersøkelsen, som er basert på om lag 45 millioner kjørte kilometer med kjøredata fra appen Smartbil, er fra i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021. Det vil si i den perioden Norge har vært preget av ulike koronatiltak.

9 tips til bilferien

Vi kjørte like mye bil koronasommeren 2020 som sommeren 2019. Foto: Fremtind

Vi kjørte like mye bil koronasommeren 2020 som sommeren 2019. Med fortsatt usikkerhet om årets sommerferie forventer vi at mange planlegger bilferie i Norge også i år. Fart og uoppmerksomhet, som mobilbruk, er blant hovedårsakene til store og små trafikkulykker.

Fremtind har derfor noen råd til våre medtrafikanter:

*Kjør når du er våken og opplagt. Bytt sjåfør eller stopp om du blir trøtt.

* Hold din plass i køen. Du vil nødig være den som forårsaker farlig situasjoner og enda lengre kø.

* Pakk bilen skikkelig: Det tyngste nederst og sikre løse gjenstander. Selv de minste gjenstander kan gi fatalt utfall ved en bråbrems.

* Nyere biler og spesielt mange elbiler har god akselerasjon. Ta det pent ut av veikryss, ut av rundkjøringer og når du skal «flette» i kø, inn og ut av kollektivfelt eller på motorveien.

* Om du ikke har mobilstativ – la mobilen ligge mens du kjører. Har bilen Bluetooth bør du koble til denne før du starter å kjøre.

* Gjør deg ferdig med tasting før du kjører. Ikke snap, skriv SMS eller plott inn adressen på GPS mens du kjører.

* Ikke stol blindt på alle funksjonene i bilen som for eksempel ryggekamera. Bilens bevegelser er kun sjåførens ansvar.

* Ta deg tid når du skal parkere og rygg alltid inn på parkeringen, ikke ut.

* Uansett biltype og størrelse på motor: Kjør alltid pent og etter forholdene.